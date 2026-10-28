El fenómeno de El Niño podría tener efectos importantes en Colombia durante los próximos meses, con temperaturas más altas, disminución de las precipitaciones y mayor riesgo de incendios forestales.

Sin embargo, su influencia no significa que dejarán de presentarse lluvias intensas en algunas zonas del país.

La TC Diana Carolina Rueda Dimate, subdirectora de Meteorología del Ideam, respondió las principales preguntas sobre este fenómeno y sus posibles efectos en Colombia.

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¿Qué es El Niño y cómo afecta a Colombia?

Es un fenómeno climático asociado al calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial.

En Colombia suele relacionarse con temperaturas más altas y una disminución de las lluvias, aunque sus efectos varían según la región.

¿Qué tan fuertes pueden ser sus efectos?

Según la información entregada por la funcionaria, el calentamiento registrado en el Pacífico genera preocupación por la intensidad del evento.

El Ideam actualiza sus pronósticos periódicamente, por lo que es importante consultar los boletines oficiales.

TC Diana Carolina Rueda Dimate, subdirectora de Meteorología del Ideam. Foto: Cortesía Ideam

¿Todavía pueden presentarse lluvias fuertes y granizadas?

Sí. El desarrollo de El Niño no significa que dejará de llover en todo el país.

Durante octubre y noviembre pueden registrarse aguaceros intensos, granizadas y desbordamientos. Estos episodios pueden coexistir con una tendencia general a la reducción de las precipitaciones.

¿Cuándo podría sentirse con mayor fuerza?

De acuerdo con los pronósticos mencionados por el Ideam, el periodo de mayor impacto podría abarcar el último trimestre de 2026 y el primero de 2027.

La evolución dependerá de las condiciones climáticas y de las actualizaciones oficiales.

¿Cuáles serían las regiones más vulnerables?

Entre las zonas que requieren atención están la región Caribe, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y sectores de las regiones Andina y Pacífica. Los efectos no serán iguales en todo el territorio.

Ante la posibilidad de un fuerte fenómeno de El Niño para el segundo semestre de 2026, algunos gremios del sector han pedido que se tomen medidas. Foto: El País

¿Cuándo disminuirían las lluvias?

Diciembre y enero suelen ser meses de menores precipitaciones en buena parte del país. Si se mantienen las condiciones previstas, El Niño podría intensificar el calor y aumentar el riesgo de incendios de cobertura vegetal.

¿Dónde consultar los pronósticos oficiales?

La ciudadanía puede consultar los boletines, mapas y herramientas de seguimiento publicados por el Ideam.

Revisar las actualizaciones permite conocer los cambios en el pronóstico y las recomendaciones para cada región.

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Las herramientas disponibles son: