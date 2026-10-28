Corte Suprema ratifica millonaria condena al Club El Nogal por la muerte de un empresario mexicano

Punto final en el extenso proceso civil por la muerte del empresario mexicano Luis Fernando Campos Yannelli, registrada el 27 de agosto de 2014.

Club El Nogal no es responsable por el atentado terrorista de las Farc. Este es el trascendental fallo de la Corte Constitucional

La Corte Suprema de Justicia, en su Sala Civil, rechazó el recurso de casación presentado por los apoderados del club contra el fallo emitido en octubre de 2024.

Con esta decisión, El Nogal deberá pagar 2.056 millones de pesos como indemnización por los daños morales y materiales causados a la familia del empresario.

La falta de mantenimiento en las calderas del club provocó la emisión de gases que terminó con la muerte del empresario Luis Fernando Campos Yannelli. Foto: DIANA SANCHEZ

En el fallo, se rechazaron los argumentos presentados por las partes demandadas, quienes advertían que no se habían valorado otras pruebas sobre los hechos que rodearon la muerte del empresario, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en la habitación del piso 11 de dicho club, ubicado en el nororiente de Bogotá.

“(…) la recurrente no logró acreditar que existían medios de prueba que demostraban con pleno rigor suasorio que, contrario a lo que consideró el Tribunal, la contaminación que se presentó no fue paulatina y que fue imprevista, supuestos fácticos necesarios para que se materializase el amparo de ‘responsabilidad civil contaminación accidental’, y, por contera, para descartar la configuración de los eventos excluidos a la que aludió el juzgador”, señaló el alto tribunal.

Exgerente del Club El Nogal fue imputado por la extraña muerte de un empresario mexicano en el 2015

En este sentido, se le dio validez a la conclusión del fallo del Tribunal que determinó que el empresario Luis Fernando Campos Yannelli falleció por intoxicación con monóxido de carbono, debido a una obra avalada por las directivas del club.

Igualmente, la Corte Suprema determinó que no se desvirtuaron las pruebas sobre las fallas en el control y revisión de las obras dentro del hotel que desencadenaron el fallecimiento del empresario.

“(…) se constata que el contenido de los referidos elementos persuasivos no desvirtúa el carácter paulatino de la contaminación que dio lugar a la intoxicación del señor Campos Yannelli que encontró demostrado el Tribunal. Y es que no puede dejar de advertirse que la censora omitió expresar de qué manera esos medios pueden despojar de fundamento tal inferencia del sentenciador, pues simplemente se limitó a reproducir los mismos embates que formuló en su cargo precedente para controvertir la atribución de culpa, sin ajustarlos a esta nueva censura, desatendiendo así la exigencia de precisión y claridad”, añadió.

El proceso penal

Por estos mismos hechos, el exgerente del club El Nogal de Bogotá, Luis Fernando González Vargas, y los trabajadores de mantenimiento Juan Casadiego y Ricardo Muñoz enfrentan un proceso penal en la actualidad.

Un fiscal de la Unidad de Vida los acusó por el cargo de homicidio culposo en calidad de autor.