Desde Panamá fue entregado el peligroso alias D-Max: se había refugiado en la jurisdicción indígena para fugarse de la justicia

Luego de ser descubierto por las autoridades panameñas, fue enviado a Colombia Juan Carlos Vacca, conocido con el alias de D-Max, quien fue detenido en ese país por el delito de blanqueo de capitales, tras descubrirse su verdadera identidad.

Exclusivo: narcos se convierten en indígenas y así logran burlar la justicia en Colombia

Alias D-Max se encontraba detenido en Colombia, donde pagaba una condena de 41 años de prisión por los cargos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para cometer delitos y fabricación y porte de armas de fuego.

Formó parte de una banda de asaltantes de bancos llamada los R-15, que operaba en Cali. Luego montó su propio escuadrón, denominado Los Intocables; estuvo casado con una funcionaria de la Policía y se le investiga por sus presuntos nexos con las autoridades, que le habrían permitido actuar con impunidad.

En Panamá

Alias D-Max había cumplido una condena de 48 meses de prisión por blanqueo de capitales bajo el nombre de Gabriel Ángel Lozano Verona, pero se descubrió su verdadera identidad: Juan Carlos Vacca, y enseguida se detectó un requerimiento de Interpol.

¿Quién es alias Dimax, el otro duro del Clan del Golfo que fue capturado?

Castillo Vacca es el presunto cabecilla de Los Dimax, una estructura delincuencial que opera principalmente en Cali. A esa organización se le atribuyen presuntos vínculos con homicidios, extorsiones, narcotráfico a gran escala y préstamos ilegales bajo la modalidad conocida como gota a gota.

El engaño a la justicia

Vacca Castillo, alias D-Max, habría encontrado en la jurisdicción indígena una vía para evadir su condena en Colombia. En septiembre de 2024, cuando llevaba aproximadamente nueve años recluido en la cárcel de Villahermosa, en Cali, su defensa solicitó que continuara cumpliendo su pena en un resguardo indígena, bajo el argumento de que pertenecía a una comunidad.

La solicitud fue avalada por un juzgado de ejecución de penas de Palmira, que autorizó su traslado al resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, ubicado en Florida, Valle del Cauca.

NAC- CAPOS A INDIGENAS Foto: SEMANA

El 17 de septiembre de 2024, el Ministerio del Interior expidió una certificación que lo registraba en el censo de esa comunidad. Sin embargo, no permaneció allí cumpliendo la pena.

SEMANA reveló en su momento que Vacca Castillo no permanecía en el territorio cumpliendo su condena y se convirtió en prófugo.

Esta es la foto exclusiva de la entrega de alias D-Max a las autoridades colombianas el día de ayer. Foto: Interpol

Pero el asunto no paró ahí: el 4 de abril de 2026, su inscripción fue modificada para asociarlo con el resguardo Gran Rosario, en Nariño, perteneciente al pueblo Awá. Diez días después, el 14 de abril, volvió a registrarse un cambio: esta vez quedó vinculado al resguardo Munchique Los Tigres, en Santander de Quilichao, Cauca.

D-Max finalmente huyó. Sin embargo, el caso dio un nuevo giro cuando las autoridades panameñas confirmaron que tenía una orden de captura vigente en Colombia por el delito de fuga de presos y una notificación roja de Interpol.