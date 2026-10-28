Un nuevo episodio de vandalismo dentro del sistema de transporte público de Bogotá quedó registrado en video.

Las imágenes muestran a un hombre que toma un martillo de emergencia y golpea el vidrio de una de las puertas de un bus articulado de TransMilenio, mientras el vehículo se encuentra en movimiento.

Con un bisturí: capturado hombre que robaba partes de los buses de TransMilenio

Video que expone vandalismo en TransMilenio

La grabación fue difundida por ‘Papo’ Amín, presidente del Concejo de Bogotá, quien cuestionó lo ocurrido y compartió su reacción frente a la conducta del pasajero.

En el registro se observa al hombre con chaqueta, audífonos y un bolso. En un momento, toma el elemento de seguridad instalado en el bus y lo utiliza para golpear uno de los paneles de vidrio de la puerta.

La acción ocurre frente a otros usuarios que permanecen dentro del articulado.

¿Qué dijo el presidente del Concejo?

‘Papo’ Amín se pronunció a través de su cuenta de X y expresó su rechazo frente a lo que muestran las imágenes.

“Vuelven las escenas de inframundo en TransMilenio”, escribió el concejal al compartir la grabación.

También cuestionó que el pasajero utilizara uno de los martillos de emergencia para romper los vidrios mientras el bus circulaba y lo calificó como “delincuente”.

La publicación puso nuevamente la atención sobre los comportamientos que afectan la infraestructura del sistema de transporte masivo y que pueden comprometer la seguridad de quienes viajan en él.

Por ahora, el video difundido por el presidente del Concejo de Bogotá constituye el principal registro público del incidente.

Se espera que las autoridades investiguen las circunstancias completas en las que ocurrió el hecho y la identidad del presunto atacante.

Trino del presidente del Concejo de Bogotá, Humberto Rafael Amín. Foto: X @papoaminCD

¿Para qué sirven los martillos de emergencia?

Los martillos instalados en los buses cumplen una función de seguridad: permiten romper los vidrios en situaciones de emergencia cuando es necesario facilitar la evacuación de los pasajeros.

Por eso, su utilización fuera de esos escenarios puede ocasionar daños en los vehículos y generar riesgos adicionales para las personas que se encuentran a bordo.

En este caso, las imágenes permiten observar los golpes contra el vidrio de una puerta y la sensación de impotencia de quienes se encontraban en el TransMilenio en ese momento.

Aún no se han divulgado detalles confirmados sobre el costo de los daños ni de una posible afectación en la operación del articulado.

En la grabación no se advierte una confrontación previa ni se conocen, por ahora, las circunstancias que llevaron al sujeto a usar el martillo contra la estructura del vehículo.