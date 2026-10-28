IDU rompe el silencio tras indignación en Bogotá por video de un hombre agrediendo a una trabajadora vial

Después de una denuncia realizada en redes sociales sobre un video de un conductor que agrede a una trabajadora vial en plena calle de Bogotá, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) se pronunció ante los hechos.

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En las imágenes, se ve cuando el sujeto se baja de su vehículo, aparentemente molesto, y comienza a insultar a la mujer que se encontraba trabajando en el sitio para luego quitarle de las manos la paleta de “pare y siga” con la que se regula el tránsito.

Tras arrebatarle el elemento, el hombre lo arroja lejos de donde se encontraban y sigue agrediendo verbalmente a la trabajadora. Momentos después, el sospechoso se vuelve a subir a su vehículo y se queda estacionado en el lugar un rato.

Ante el video, varios usuarios de plataformas digitales mostraron su rechazo y desaprobación por el hecho, exigiendo que el hombre responda por sus acciones. La situación presuntamente se habría dado porque el hombre se encontraba molesto con las obras que se realizaban en el sector.

Por lo sucedido, el IDU se pronunció afirmando que rechaza contundentemente las acciones en las que se agrede a un agente de tránsito. Además, hizo un llamado para que todos los trabajadores que “contribuyen a construir Bogotá” sean respetados.

Hombre agrede a trabajadora de tránsito en la glorieta de Puente Aranda en Bogotá. Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / Montaje SEMANA

“Todos merecemos ejercer nuestras labores con seguridad”, declaró la institución en el comunicado. Asimismo, dio un mensaje sobre las obras que se realizan en diferentes puntos de Bogotá y que pueden llegar a causar malestar en la ciudadanía.

“Sabemos que las obras pueden generar molestias en la movilidad y trabajamos para reducirlas al máximo”, manifestó. Aclaró que, a pesar de que esto pueda suceder, no es excusa para recurrir a agresiones.

La entidad resaltó que, en caso de que una persona se vea molesta o inconforme por una situación así, puede manifestarlo con toda libertad, con respeto y tolerancia. Además, existen canales oficiales para que la ciudadanía indique sus inconformidades.

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Por otro lado, la institución señaló que ya se avisó a las autoridades sobre el caso y que, junto con el contratista, se están revisando los hechos para determinar las acciones legales y medidas que se deban tomar ante este hecho.

Esta situación ha generado inconformidad y ha revivido el debate en redes sociales sobre la tolerancia vial que se debe tener al momento de movilizarse por las calles de diferentes territorios del país.