TransMilenio explica cómo denunciar a un conductor por maltrato o conducción peligrosa: fácil desde el celular

Los usuarios de TransMilenio cuentan con canales de atención para informar sobre situaciones que comprometan su seguridad o involucren un trato irrespetuoso por parte de los conductores. La entidad explicó cómo presentar estos reportes y consultar su avance.

TransMilenio se pronunció sobre el polémico video de una usuaria indignada porque no pudo ingresar lavadora al sistema

¿Cómo presentar una queja contra un conductor de TransMilenio?

Quienes presencien una maniobra peligrosa o un comportamiento inadecuado durante un recorrido pueden acudir a los canales oficiales de atención de TransMilenio SA. El trámite puede iniciarse desde un celular, mediante el portal web de la entidad o por correo electrónico.

El reporte puede hacerse desde el celular y permite dejar constancia de lo ocurrido. Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con la información entregada por TransMilenio, los ciudadanos pueden presentar una petición, queja, reclamo o sugerencia (PQRS), mecanismo que permite dejar constancia de lo sucedido y solicitar una respuesta oficial.

Estas son las alternativas habilitadas por la entidad:

Portal web: www.transmilenio.gov.co.

www.transmilenio.gov.co. Correo electrónico: radicacion@transmilenio.gov.co.

radicacion@transmilenio.gov.co. Línea distrital: 195, disponible las 24 horas.

195, disponible las 24 horas. Línea telefónica: (601)4824304, todos los días, de 5:00 a. m. a 11:00 p. m.

(601)4824304, todos los días, de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. Atención presencial: avenida El Dorado #69-76, edificio Elemento, torre 1, piso 2. De lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 4:00 p. m.

¿Qué ocurre después de reportar al conductor?

Presentar la queja permite que los hechos queden registrados para su revisión. TransMilenio señaló que cada solicitud recibe un número de radicado, con el cual es posible hacer seguimiento al trámite y consultar la respuesta correspondiente.

La entidad precisó que las solicitudes se gestionan conforme a los términos establecidos en la Ley 1755 de 2015, que regula el derecho de petición en Colombia.

Cada reporte recibe un número de radicado que permite hacer seguimiento al trámite. Foto: Getty Images

En un caso relacionado con presuntas conductas peligrosas y maltrato a los pasajeros, TransMilenio indicó que, en su calidad de ente gestor, puso los hechos en conocimiento del concesionario responsable del vehículo y del operador para que se adelanten las indagaciones y las posibles sanciones.

La entidad manifestó su rechazo a este tipo de situaciones: “Rechazamos esta y cualquier acción que ponga en riesgo la integridad de usuarios y otros actores viales”.

¿Qué información debe tener en cuenta el usuario?

Aunque la respuesta de TransMilenio no establece una lista obligatoria de pruebas para presentar una queja, resulta útil aportar detalles que permitan identificar el caso, como:

Ruta

Fecha

Hora aproximada

Número interno del bus (si se encuentra disponible).

También es importante conservar el número de radicado que entregue la entidad. Este dato permite consultar el estado de la solicitud y conocer la respuesta oficial, sin que la presentación de una queja implique necesariamente que el conductor ya haya sido sancionado.

Así, los usuarios pueden acudir a los canales de atención para poner en conocimiento de TransMilenio hechos que consideren peligrosos o contrarios al trato adecuado que debe recibir la ciudadanía durante sus desplazamientos.