El método efectivo para tener más memoria en el celular sin borrar fotos, videos ni documentos importantes

Los celulares se han convertido en herramientas indispensables para la vida diaria, pues permiten comunicarse, trabajar y almacenar una gran cantidad de información en un solo dispositivo. Fotografías, videos, documentos, contraseñas y correos electrónicos son algunos de los contenidos que se guardan en estos equipos.

Desactive los permisos de estas tres aplicaciones para que la carga de su celular dure más tiempo

Sin embargo, esta practicidad también tiene una desventaja: el espacio disponible puede agotarse rápidamente, incluso en teléfonos con una capacidad de almacenamiento considerable. Cuando esto ocurre, el dispositivo puede presentar dificultades para funcionar con normalidad, instalar aplicaciones o guardar nuevos archivos.

Aunque existen diferentes formas de recuperar espacio, una alternativa consiste en transferir las fotos, los videos y otros documentos a una memoria USB sin necesidad de utilizar un computador. Este método permite conservar los archivos y liberar parte de la memoria interna del teléfono sin tener que eliminarlos ni pagar por servicios de almacenamiento en la nube.

De acuerdo con Xataka, el uso de una memoria USB o de un disco SSD externo permite guardar contenido multimedia y otros archivos fuera del dispositivo, lo que ayuda a administrar mejor el espacio disponible.

Imagen de referencia de celular con la memoria llena. Foto: Composición Semana

Antes de realizar la transferencia, es necesario comprobar que el celular sea compatible con la tecnología USB OTG, que permite conectar unidades de almacenamiento externas. También se debe revisar el tipo de puerto del teléfono, ya que, si no coincide con el conector de la memoria, será necesario utilizar un adaptador compatible.

Una vez conectada la unidad, el siguiente paso es abrir el administrador de archivos del celular, seleccionar el contenido que se desea trasladar y elegir la opción “Mover a” para guardarlo en la memoria externa.

Imagen de referencia de persona eliminando archivos de su celular. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

En cuanto a la capacidad, una memoria USB de al menos 128 GB puede ser una opción para comenzar a respaldar la información. No obstante, la elección dependerá de la cantidad de archivos que se quieran conservar y del espacio que se necesite liberar.

De esta manera, es posible mantener las fotos y los videos sin saturar el móvil, al tiempo que se evita depender exclusivamente de las suscripciones de almacenamiento en línea.