La inteligencia artificial estaría cambiando los ciberataques: una amenaza “sin precedentes” que preocupa a los expertos

La inteligencia artificial representa una amenaza “sin precedentes”; gobiernos extranjeros la utilizan para hackear redes informáticas e infraestructura crítica, advirtió este martes la agencia de ciberseguridad de Australia.

La Dirección Australiana de Señales (ASD) señaló que los modelos de IA, que avanzan rápidamente, podrían ser de gran beneficio si se aprovechan para el bien, al utilizar incluso algunas herramientas de esa tecnología para elaborar su propio informe anual sobre “amenazas cibernéticas”.

Expertos advierten sobre una amenaza silenciosa que podría poner en riesgo sus datos y cuentas bancarias

Sin embargo, los últimos meses también han demostrado cómo la IA está ayudando a los delincuentes y a los hackers patrocinados por Estados a lanzar ataques a “una escala mayor que nunca”, indicó la entidad en su reporte.

“La IA ha sido la fuerza determinante en el panorama de las amenazas cibernéticas durante el último año, permitiendo a los actores maliciosos encontrar vulnerabilidades más rápido y explotarlas a una escala, velocidad y sofisticación sin precedentes”, se lee en el documento.

La inteligencia artificial representa una amenaza “sin precedentes”. Foto: Getty Images

La preocupación mundial por el poder de las herramientas avanzadas de IA va en aumento tras una serie de incidentes de piratería que involucraron modelos de desarrolladores líderes como OpenAI y Anthropic.

El informe documentó un marcado aumento en los incidentes de ciberseguridad.

La ASD emitió más de 4.400 advertencias sobre actividades potencialmente maliciosas durante el último año, lo que representa un aumento del 80 % en comparación con los 12 meses anteriores.

La vulnerabilidad se detectó utilizando un potente modelo de OpenAI. Foto: Getty Images

El reporte señaló que hackers vinculados a China, Rusia y Corea del Norte han apuntado a Australia o a sus aliados en los últimos tiempos.

Este mes, gobiernos y empresas se han apresurado a corregir fallas críticas en un lenguaje de programación que ejecuta una gran parte de los sitios web del mundo, el PHP. La vulnerabilidad se detectó utilizando un potente modelo de OpenAI.

*Con información de AFP.