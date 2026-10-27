Las dos ofertas que tendría Nahuel Bustos para salir de Santa Fe: “Se irá en venta”

Independiente Santa llegó a 28 puntos en la tabla de posiciones y acaricia su clasificación a los cuadrangulares; sin embargo, hay dos jugadores que le están quitando el sueño a la hinchada: Franco Fagúndez y Nahuel Bustos.

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Por el primero ya se presentó una oferta de 1,1 millones de dólares, mientras que la situación del segundo permanece quieta mientras se recupera de una lesión muscular.

Nahuel Bustos, delantero argentino perteneciente a Talleres, tiene contrato con Santa Fe hasta diciembre de 2026. Luego de eso tendría que regresar a su tierra natal para reintegrarse en los entrenamientos y tomar una nueva decisión sobre su futuro.

Antes de lesionarse en el partido de visitante contra Llaneros en Villavicencio, Nahuel venía siendo habitual titular en el esquema de Pablo Repetto e incluso le había ganado el puesto a Hugo Rodallega.

Desde su llegada al cuadro cardenal, ha disputado 50 partidos en total por todas las competencias. El balance hasta ahora es de 13 goles y 7 asistencias, una cifra positiva si se tiene en cuenta que fue suplente de Rodallega durante el primer semestre.

Nahuel Bustos celebrando un gol ante América de Cali en El Campín. Foto: Cristian Bayona

Buscan a Nahuel desde México y Estados Unidos

Con el contrato a pocos días de expirar, Nahuel Bustos estaría recibiendo llamadas desde el exterior para continuar su carrera en 2027.

En este momento se habla de ofertas procedentes de México y Estados Unidos, aunque no hay certeza de los equipos que intentan convencerlo mientras se recupera de su lesión musculotendinosa en el isquiotibial derecho.

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La última palabra la tiene Talleres de Córdoba, que prestó a Nahuel Bustos por un año y le puso una opción de compra por encima de los 2 millones de dólares. El delantero se siente a gusto en Bogotá y confía en el proyecto bajo las órdenes de Pablo Repetto, pero sabe que será difícil por las expectativas económicas que tiene su club de procedencia.

De momento no estaría decidido el futuro del jugador; sin embargo, los últimos reportes aseguran que Talleres no quiere más préstamos y solo “se irá en venta”.

¿Llega para los cuadrangulares?

Independiente Santa Fe todavía no ha destapado sus cartas sobre el futuro de los jugadores que terminan contrato, pues la prioridad de la dirigencia es asegurar el tiquete a los cuadrangulares de la Liga BetPlay y ver si pueden competir por el título de Copa Colombia.

Ante Bucaramanga dieron un paso gigante para el primer objetivo y este jueves enfrentan a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, prueba de fuego que le toca afrontar al cuerpo técnico.

La presencia de Nahuel Bustos está en duda, pues sigue lesionado, al igual que Andrés Mosquera Marmolejo, Víctor Moreno y Christian Mafla.