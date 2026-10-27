Barcelona, sancionado por el fichaje de Julián Álvarez: se confirmó el fallo de la RFEF

Barcelona salió bien librado de la demanda interpuesta por el Atlético de Madrid con relación al caso de Julián Álvarez y su traspaso fallido al conjunto azulgrana. Este martes, 27 de octubre, se conoció el fallo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la sanción económica que pagará.

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La disputa se ha resuelto con una multa de 602 euros, es decir, 2.101.341 pesos colombianos, a pagar por la dirigencia del Barcelona.

Según los puntos de la demanda, un apartado del reglamento que establece: “El club que desee contratar a un/a futbolista profesional deberá comunicar por escrito su intención al club en que aquel se halle adscrito antes de iniciar las negociaciones con el/la futbolista”.

Aunque el recurso presentado por el Atlético de Madrid buscaba alguna suspensión o castigo ejemplar para el Barcelona, el fallo de la RFEF determinó que pagará la multa mínima por el fichaje que finalmente no se concretó.

Mundo Deportivo añadió: “El precedente más claro lo teníamos en el verano de 2019 con Antoine Griezmann, cuando el Atlético de Madrid denunció ante la RFEF al FC Barcelona por llegar a firmar un contrato con el delantero francés. Aquella denuncia se resolvió entonces con apenas 300 euros”.

Julián Álvarez pidió disculpas

Esta resolución de la RFEF llega justo después de que Julián Álvarez, protagonista de la disputa entre Atlético y Barcelona, pidiera perdón por sus actos y declaraciones a la hinchada colchonera.

“Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial; la verdad es que fueron una equivocación por mi parte tanto en las formas como por el momento”, dijo Julián a Movistar+.

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El argentino agachó la cabeza y admitió su error. “Entiendo el enojo de la gente; yo también como hincha me habría enojado y más por cómo me han bancado y me han apoyado siempre en todos estos años”, apuntó.

Julián afirmó que ahora tiene que enfocarse en trabajar con su equipo. “De a poco me voy sintiendo bien, agradezco a todos mis compañeros porque me han apoyado mucho”, añadió.

“Estoy trabajando para mejorar. Me siento mejor. En estos últimos partidos me he encontrado mejor tanto físicamente como con la pelota”, aseguró el delantero del Atlético.

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid. Foto: AP Photo/Bernat Armangue

Julián Álvarez se mostró dispuesto a “competir con todo” y deseó poder cambiar “con trabajo y humildad” los abucheos que todavía suenan en una parte, cada vez más minoritaria, de la afición rojiblanca.

El técnico del Atlético, Diego Simeone, alabó la iniciativa de su jugador tras el encuentro contra el Deportivo La Coruña. “Pedir perdón no es fácil y cuando uno lo pide desde el sentimiento, desde lo emocional, desde lo que siente, le doy muchísimo valor”, dijo Simeone.