Atlético de Madrid puso fin a la novela de Julián Álvarez: hay veredicto y comunicado oficial

El Consejo de Administración del Atlético de Madrid ha mostrado “de forma unánime” su “absoluto respaldo” a “la decisión del club de no negociar el traspaso” del delantero argentino Julián Álvarez al FC Barcelona porque, a su juicio, la entidad culé no ha actuado de manera “ética y profesional” con respecto a esta situación.

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Así se expresó el club madrileño en su página web: “El Atlético está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional, y con respeto entre los clubes”, afirmaron los miembros del Consejo en su nota de prensa.

“Respaldamos completamente la posición previamente comunicada por el club de que el FC Barcelona no ha cumplido con estos requisitos y, por consecuencia, ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián Álvarez”, añadió el comunicado.

Por último, el Atlético dijo estar “convencido” de que Álvarez “comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos”, como “ya lo ha hecho en las dos temporadas que ha estado defendiendo” los colores colchoneros.

Respuesta a Joan Laporta

Este comunicado del Atlético de Madrid llega 24 horas después de que Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, anunciara su deseo de presentar otra oferta por Julián Álvarez.

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“Lo cierto es que estamos muy interesados en el jugador y nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada. Lo hacemos con todos los respetos por el Atlético de Madrid, que sepan que si están con disposición de vender dentro de este período del mercado de verano, nosotros estaríamos dispuestos a comprar al jugador de conformidad con la oferta que les hemos hecho”, señaló Laporta.

El dirigente subrayó que tienen “un respeto absoluto por el Atlético” e incluso “un aprecio personal” hacia su directiva. Dejó claro que quería “explicar cómo fue todo porque en el Barça hicimos una oferta al Atlético de Madrid de club a club”.

The president, @JoanLaportaFCB , looks at the latest developments at Barça 🗣️ pic.twitter.com/MTLZIhAzep — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 26, 2026

“Esta oferta yo la ratifiqué por una conversación telefónica personal que tuve con Miguel Ángel Gil”, detalló. “Él me dijo que no tenían la intención de vender porque no tenían otra alternativa de Julián y yo le dije que nos interesaba y que respetábamos evidentemente que no quisieran venderlo, pero que si encontraban una alternativa dentro de este mercado de verano, pues que estábamos con interés de entonces comprar el jugador”, añadió.

De acuerdo con Laporta, “esta situación ha creado un revuelo que no es motivado por acciones del Barça, es motivado porque nos dijeron que no vendían y parece ser, al menos por lo que nos llega a nosotros, que están intentando llegar a acuerdos con otros clubes”.

*Con información de Europa Press.