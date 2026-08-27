Tragedia en el Monumental: se reportó un fallecimiento tras el partido de River vs. Santa Fe

Un hincha de 68 años murió mientras salía del Estadio Monumental tras el partido de River Plate vs. Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. De acuerdo al reporte de las autoridades, el hombre mayor se descompensó en el sector de la tribuna San Martín baja.

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Aunque los paramédicos actuaron rápido para ofrecer las maniobras de reanimación en la enfermería, el aficionado murió en ese lugar por presuntos problemas cardiacos.

“Su fallecimiento fue constatado por el médico de la empresa Acudir y comunicado por Javier Eliscovich, presidente del departamento médico del club. Al momento de la intervención no se había logrado ubicar a familiares o allegados”, apuntó TyC Sports.

La Fiscalía abrió una investigación para establecer las causas de la muerte y la actuación del personal médico que estaba dispuesto para atender este tipo de emergencias en el Monumental.

Hinchada del River Plate en el Estadio Monumental. Foto: NurPhoto via AFP

Según detalles de Doble Amarilla, “de inmediato se solicitó la presencia de un móvil del Same, mientras los efectivos comenzaron con las tareas de reanimación”.

“Sin embargo, el hombre no respondió a las maniobras de salvamento y falleció en el lugar. Posteriormente, se solicitó la intervención de personal de la jurisdicción para realizar las actuaciones correspondientes”, agregó el medio argentino.

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River Plate no se ha pronunciado sobre esta situación en sus redes sociales. Después de la derrota ante Independiente Santa Fe, los jugadores y el cuerpo técnico abandonaron el Estadio Monumental sin emitir declaraciones a la prensa.

La eliminación es especialmente dolorosa para el conjunto millonario, que veía en la Copa Sudamericana una oportunidad para rescatar un semestre cargado de decepciones. El hecho de caer por penales, tras el empate 1-1 en los 90 minutos, profundizó las dudas sobre el equipo y aumentó aún más la presión sobre el Chacho Coudet.

Sebastián Driussi adelantó a River a los 51 minutos, pero el uruguayo Franco Fagúndez igualó para Santa Fe de penal a los 80, llevando la clasificación a una dramática tanda desde los 11 metros tras el 0-0 registrado en la ida en Bogotá.

La definición se extendió hasta los arqueros. Tras ejecutar los 10 jugadores de campo de cada equipo, el joven guardameta de River, Santiago Beltrán, de 21 años, asumió la responsabilidad de patear el undécimo penal de los millonarios.

Beltrán, que durante la tanda había atajado tres remates, no pudo completar la hazaña y envió su disparo por encima del travesaño. Acto seguido, el arquero cardenal Weimar Asprilla acertó su lanzamiento y le dio a Santa Fe la clasificación.

En los cuartos de final, Santa Fe, último representante colombiano en carrera, se enfrentará a Vasco da Gama, que viene de eliminar a Olimpia de Paraguay (4-1) en su serie.