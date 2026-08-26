En el estadio Más Monumental de Buenos Aires, Argentina, durante la noche de este miércoles, 26 de agosto, River Plate e Independiente Santa Fe se juegan un partido clave con la firme convicción de clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Cristian Mafla y Rafael Santos Borré en la serie de Copa Sudamericana de Santa Fe vs. River Foto: Getty Images

Durante los días previos a la vuelta de octavos, quien parece mejor posicionado es el elenco colombiano. Si bien la historia acompaña a los argentinos, el mal presente que pasan los dirigidos por ‘Chacho’ Coudet no brinda garantías para pensar en que accedan a la siguiente fase.

Hay que decir que en la historia Santa Fe jamás le ha ganado a River Plate. El historial que mantienen entre ambos es de cuatro victorias para los argentinos, cinco empates y ningún triunfo para los santafereños en nueve cruces que han tenido juntos.

Pronóstico de la IA se inclina por River Plate

Mucho se ha hablado del partido. Medios de comunicación, exjugadores y personalidades relacionadas con ese mano a mano han dado sus pronósticos. En las últimas horas, se le hizo la consulta a la Inteligencia Artificial, que respondió con un ganador, un resultado y el equipo clasificado a los cuartos de final.

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La herramienta usada fue ChatGPT, la cual emitió dicho concepto:

Gana: River Plate

River Plate Resultado: River Plate 2-1 Independiente Santa Fe

River Plate 2-1 Independiente Santa Fe Clasificado: River Plate, con un global de 2-1

Valga recordar que, en el partido de ida disputado en Bogotá, el marcador global se mantuvo 0-0. En los pies de Nahuel Bustos y Hugo Rodallega, el rojo bogotano pudo haberse ido en ventaja, pero la mala definición le pesó a los dirigidos por Pablo Repetto.

Bajas y alineaciones probables

Un infortunio total vivió Independiente Santa Fe en los días previos a la vuelta con River en Argentina. Quien se proyectaba a ser su defensa central titular para la vuelta sufrió una “lesión de ligamento cruzado de la rodilla derecha”.

Dicho diagnóstico fue emitido por el departamento médico de Santa Fe y difundido por la oficina de comunicaciones, relacionando el diagnóstico final de la lesión de Kevin Balanta, que salió mal librado de un cruce en el partido del fin de semana vs. América de Cali en Bogotá (0-0).

🏥🇮🇩🦁 Por esta acción, Kevin Balanta salió lesionado del partido entre #SantaFe y #America



La dolencia es en la rodilla izquierda. En Santa Fe esperarán que se desinflame un poco para tras un diagnóstico.



El equipo viaja el lunes a #BuenosAires pic.twitter.com/8u48plOIjh — Nicolás Cadena (@nicocadena_) August 23, 2026

Para los colombianos también existe la baja de su portero titular y figura. Andrés Mosquera Marmolejo lleva semanas recuperándose de una lesión que no ha logrado superar; en su lugar se ha ubicado Weimar Asprilla, quien tuvo una buena actuación en el partido de ida contra el Millonario.

Para Repetto, técnico de Santa Fe, la clasificación es posible, pero requerirá de fútbol y algo más para triunfar en un estadio mítico que estará en su contra, alentando a un River que, a pesar de no estar bien, es y será uno de los gigantes de Sudamérica.

Por el lado de los argentinos, la baja que se ha presentado en las últimas horas es la de Lautaro Rivero. Demás figuras del plantel que no estuvieron en la ida lograron recuperarse, lo que dio un respiro al conjunto de la banda cruzada para esa vuelta de octavos desde las 7:30 p.m. (hora de Colombia).

Alineaciones probables

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Joaquín Freitas, Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Alexis Zapata; Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.