Piter Albeiro reaccionó a declaraciones de Rodrigo Lara y exaltó detalle sobre situación en el país: “Es impresionante”

El Gobierno Nacional avanza en la construcción de un nuevo estatuto antiterrorista con el propósito de fortalecer las herramientas jurídicas para enfrentar a las organizaciones criminales señaladas de ejecutar acciones violentas y estrategias que buscan afectar la capacidad de respuesta de las instituciones del Estado.

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El anuncio fue hecho por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, durante una entrevista concedida a Néstor Morales en el programa Mañanas Blu. Según explicó el funcionario, la iniciativa hace parte de las medidas que el Gobierno estudia para responder a los desafíos relacionados con la seguridad y las actividades de estos grupos.

Pese a que hay opiniones divididas en el país, algunas figuras públicas han respaldado al actual gobierno, manifestando su apoyo y ayuda en todo lo que corresponde a una recuperación tras los 4 años del mandato de Petro.

Uno de los que quiso hablar fue Piter Albeiro, quien reaccionó al escuchar a Rodrigo Lara hablando de lo que venía para el país. El empresario no dudó en referirse a las declaraciones, puntualizando que le parecía algo impresionante y valioso.

El famoso apuntó que veía muy buen trabajo en poco tiempo, detallando lo claro que llevaban todo lo que se debía realizar en el país. Sus palabras fueron acompañadas de manitas aplaudiendo, exaltando la labor que se comenzó a hacer en estas semanas tras la posesión.

“Escuchar en Blu al ministro Rodrigo Lara es impresionante, como en tan poco tiempo tienen tan claro lo que se debe hacer”, escribió en un post de su cuenta oficial de X, donde reunió más de 2.000 likes.

Cabe aclarar que Piter Albeiro ha elogiado bastante el trabajo de Abelardo De La Espriella, considerándolo un buen elemento para la recuperación de Colombia. En sus publicaciones se ha enfocado en el gabinete que seleccionó, logrando darle manejo a emergencias que han surgido.