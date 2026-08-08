Piter Albeiro contó detalle que nadie sabía de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

El 7 de agosto marcó un nuevo capítulo político para Colombia con la llegada de Abelardo De La Espriella a la Presidencia de la República, luego de la salida de Gustavo Petro de la Casa de Nariño. La jornada estuvo rodeada de expectativa y contó con la presencia de diferentes invitados y representantes internacionales.

Ella es Gunn Lundemo, la amiga de Verónica Alcocer que la recibió en Suecia; es DJ y así respondió a la prensa tras el reencuentro

Después de una larga espera, el nuevo jefe de Estado llegó a la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, escenario escogido para la ceremonia de posesión. De La Espriella asistió acompañado por su esposa, Ana Lucía Pineda, y sus cuatro hijos, y se mostró sonriente mientras saludaba a las personas que lo esperaban antes de ingresar al lugar.

La familia presidencial también llamó la atención por su vestuario. El mandatario eligió un traje de Arturo Calle, mientras que la primera dama lució un conjunto de dos piezas en tono rosa de Silvia Tcherassi.

Sus hijas, Lucía y Francesca, optaron por vestidos blancos de estilo elegante. Por su parte, sus hijos, Salvador y Filippo, llevaron trajes azul marino y corbata, siguiendo una línea similar a la escogida por su padre para esta importante jornada.

Tras los actos protocolarios en Cali, las miradas de los curiosos se posaron en un post que realizó Piter Albeiro en su cuenta oficial de X. El empresario asistió al evento y disfrutó de lo sucedido, relatando una anécdota que nadie sabía.

De acuerdo con lo que quedó registrado, el humorista habló sobre una situación que presenció el pasado 7 de agosto, cuando se reencontró con un viejo compañero de clases que ahora era el secretario general de la Cámara de Representantes.

El famoso relató que ambos compartieron aulas de clase, por lo que se sentía orgulloso y feliz de verlo en ese cargo. Allí envió sus mejores deseos y lo calificó como “un buen hombre”.

“Ayer me llené de orgullo de ver como secretario general de la Cámara de Representantes a Miguelito Sánchez; estudiamos juntos en la UNAB en el mismo salón de clases, siempre fue de los más estudiosos y disciplinados. La Cámara de Representantes tiene a un buen hombre. Mis mejores deseos”, dijo.