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Piter Albeiro reveló la inquietante llamada que recibió antes de viajar a la posesión de Abelardo De La Espriella en Cali

El humorista dejó en claro su posición con respecto al apoyo que tiene hacia el presidente electo.

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Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

6 de agosto de 2026 a las 2:39 p. m.
Piter Albeiro - Abelardo De La Espriella.
Piter Albeiro - Abelardo De La Espriella. Foto: Instagram @piteralbeiro / SEMANA

El próximo viernes, 7 de agosto, se llevará a cabo en la ciudad de Cali la posesión de Abelardo De La Espriella como nuevo presidente de Colombia, y a tan solo un día de esto, siguen saliendo a la luz advertencias de lo que podría llegar a suceder en la capital del Valle del Cauca.

Piter Albeiro
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El humorista y empresario Piter Albeiro se ha destacado en los últimos meses por su apoyo político al abogado que recibirá el mando del país. A través de sus redes sociales, comentó que recibió una llamada que calificó como “peligrosa”, en la que le advirtieron que no debería asistir a la posesión.

“Hoy me llamaron a decirme que eso de ir a Cali a la posesión podía ser peligroso, que por qué no lo pensaba”, escribió en un mensaje publicado en la red social X.

Sin embargo, pese a las advertencias que ha recibido, ya que esta no es la primera, Piter Albeiro dejó clara su decisión de asistir a la posesión de Abelardo De La Espriella, a quien apoya plenamente y considera su amigo.

“A mi amigo y hoy presidente, que valientemente hizo campaña detrás de una cabina blindada, a ese que un día le dije que así me quedara sin seguidores y que los zurdos me trataran de inventar mil cosas para callarme, no le iba a faltar. Estaré ahí pase lo que pase”, agregó.

De acuerdo con las palabras del humorista, asistirá a la posesión este viernes para presenciar cómo el abogado recibe la Presidencia del país. “Seré testigo de que la democracia existe y que cuando los buenos nos unimos podemos sacar a quienes dejaron un país en ruinas. El 7 de agosto, presente en Cali”, concluyó en su mensaje.

Piter Albeiro - Abelardo De La Espriella
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Pese a todos los comentarios negativos que recibió, muchas personas apoyaron su decisión y le aseguraron que no hay que “comer” del miedo, sino seguir adelante con su objetivo, que es estar presente. Además, hubo quienes resaltaron la calidad de amigo que es: “Cero miedo. En Cali somos más los buenos”; “¡Acá te esperamos! También me han dicho que no es seguro estar acá y en realidad se siente el ambiente muy, muy turbio, pero no vamos a retroceder. Elegimos a Abelardo porque precisamente se necesitaba alguien que pudiera hacerle frente a esto que nos dejó Petro”; “Así es, mi Piter. Cuando uno obra bien, no importa quién, cuándo o cómo, ¡uno sigue firme!”.