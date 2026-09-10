“Ese es mi senador”: Piter Albeiro se mostró eufórico y habló del trabajo de Jota Pe Hernández en el Senado

El comediante y empresario colombiano Alejandro Leiva, conocido en la industria del entretenimiento como Piter Albeiro, volvió a ser centro de atención en redes tras comentar públicamente una de las intervenciones del senador Jonathan Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, en el Congreso de la República.

Jota Pe Hernández y su descomunal ‘cantada de tabla’ a petristas que tenía a su lado: “Tienen un rabo de paja bastante grande”

El mensaje, difundido en la red social X, provocó divididas opiniones entre sus seguidores y usuarios de la red social.

El humorista boyacense, quien en diversas oportunidades ha expresado sus posturas políticas e ideológicas de manera abierta, compartió un fragmento del discurso del congresista acompañado de una frase que combinó su tradicional tono jocoso con un explícito respaldo hacia el parlamentario.

A través de su cuenta oficial, Piter Albeiro reposteó el video en el que el senador Jota Pe Hernández intervenía durante una sesión ordinaria del Senado. En el texto que acompañó la grabación, el comediante escribió:

“¿Cómo hace uno para tatuarse este video?? Jajjajaa ese es mi senador así se les habla”.

Como hace uno para tatuarse este video?? Jajjajaa ese es mi senador asi se les habla 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 https://t.co/RskwfwBQyv — Piter Albeiro (@PITERALBEIRO) September 10, 2026

El video que motivó la reacción del comediante corresponde a una intervención realizada por el senador Jota Pe Hernández durante la discusión de una moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.

Jota Pe Hernández en El Debate de SEMANA. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El debate parlamentario fue promovido por sectores de la oposición que cuestionaban al funcionario por desplazarse a la ciudad de Santa Marta en momentos en que el país afrontaba una coyuntura de emergencia nacional tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto en el occidente del país.

Durante su intervención en la plenaria, el senador Hernández asumió la defensa de la gestión de Beltrán y argumentó que existía un trato desproporcionado contra el jefe de la cartera de Vivienda en comparación con otros episodios de la coyuntura política nacional.

En medio de su alocución, el congresista recurrió a una metáfora de carácter religioso que se convirtió en el punto central de la pieza que circuló en redes:

“¿Quieren crucificar a Jaime Andrés? ¿Quieren crucificar al ministro?”, exclamó el parlamentario ante el recinto plenario.

Esta frase fue ampliamente replicada en redes, generando posiciones encontradas tanto en los sectores del Congreso como en las comunidades virtuales.

“Puedo volver a equivocarme”: Pipe Bueno rompe el silencio sobre su proceso de recuperación de las adicciones

La publicación de Piter Albeiro provocó una oleada de reacciones en redes. Un sector de sus seguidores respaldó las declaraciones tanto del humorista como de Hernández, argumentando la efectividad del discurso frente a la labor de control político.

Por otro lado, diversos usuarios cuestionaron la postura del comediante, señalando desacuerdos con la gestión del senador o con la viabilidad de los argumentos presentados en defensa del ministro de Vivienda.