Jota Pe Hernández y su descomunal ‘cantada de tabla’ a petristas que tenía a su lado: “Tienen un rabo de paja bastante grande”

El senador Jota Pe Hernández habló con El Debate de SEMANA. Lo hizo luego de su ‘cantada de tabla’ a los congresistas petristas que plantearon una moción de censura, es decir, una destitución, al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, por aparecer en una playa de Santa Marta mientras Colombia lloraba por la tragedia del terremoto del 10 de agosto.

Revelan el que sería el plan del petrismo contra Abelardo De La Espriella: “Se va a llevar una sorpresa”

Vea la entrevista completa con Jota Pe Hernández, congresista:

“Nosotros llegamos con cifras, con datos, con argumentos, mientras ellos llegaron simplemente con descalificativos y olvidándose de que atrás tienen un rasero y un rabo de paja bastante grande porque, precisamente, uno de los sectores más afectados en el gobierno de Gustavo Petro, que si usted me pide hacer un top 10, uno no sabe cómo ubicarlos porque aquí todos los sectores se afectaron, pero uno de los más afectados fue el sector vivienda”, aseguró.

“Lo que pasó fue trágico para muchas familias, decenas de miles de familias, y a ellos se les estaba olvidando eso. La moción de censura se convirtió, sencillamente, en un tema de descalificativos donde, incluso, le sacaron fue un pasado al ministro. No le hablaban de su gestión, de esos 30 días, y de eso se trata una moción de censura, de calificar o llamar a descargos a un ministro por el trabajo que esté ejerciendo en su puesto de ministro. Y resulta que aquí no tenían ningún tipo de argumento y llegamos nosotros con las cifras, con los datos y, por supuesto, que quedaron completamente confrontados y esa moción de censura yo creo que ya se hundió”, agregó.

“¿Quieren crucificar al ministro? Aquí están los clavos, pero les pregunto, ¿quién lo va a crucificar? ¿El mismo que se emborrachó y la emprendió contra la policía porque no le dejaban meter una prostituta a un hotel (refiriéndose a Álex Flórez)? ¿O el que explotaba a los trabajadores y por un millón de pesos los ponía a lavar los pisos, a vender fruta, a atender la caja, hacer de todo (refiriéndose a David Racero)? ¿O la que se subía a las tarimas con los criminales para presentarlos como trofeos (refiriéndose a Isabel Zuleta)?”, aseveró Jota Pe Hernández.

“¿Esos son los que lo van a crucificar a Jaime Andrés? ¿Dónde estaban ustedes cuando yo cité aquí al corrupto del ministro Ricardo Bonilla? Guardando silencio, cínicos, cobardes, ¿dónde estaban cuando cité a Iván Velásquez por el reclutamiento de menores y el asesinato de policías y militares? Guardando silencio, votando a favor de eso. ¿Dónde estaban cuando cité a la inepta, incapaz de Francia Márquez, que reconoció que había sido un fracaso y renunció? Guardando silencio”, agregó.

“Juliana Guerrero aceptó ser una corrupta y ustedes la defendían. ¿Dónde estaban cuando Guillermo Jaramillo destruyó la salud? Votando a favor de él y guardando silencio”, prosiguió.

El congresista aseguró en SEMANA que, si bien es cierto que el ministro de Vivienda se equivocó, pretender que quienes lo condenen sean personas con peor historial no tiene sentido. “Se dan cuenta de que no cumplieron, no hicieron un buen trabajo y ahora el ministro, que lleva 30 días, entonces lo quieren crucificar. Miren que ellos alardeaban mucho de los mejoramientos de vivienda. Hablaron mucho de eso, que el gobierno, el cambio, mejoramiento de vivienda a cientos de miles de personas. ¿Sabe cuántas personas se quedaron esperando? 55.000″.

“Más del 50 % todavía están ahí con una promesa incumplida de esos mejoramientos. Y el ministro se encuentra con un caos total en el Ministerio de Vivienda, un caos total. Y a ese caos total de la mala ejecución que tuvo el gobierno de Gustavo Petro en este sector, agréguele el terremoto, que obviamente será la prioridad del ministro, pero que le anexa una carga más y, pues, hombre, lo que yo decía en la moción de censura es: aquí ocurrieron cosas terribles, impresionantes por parte de otros ministros y ustedes lo único que hicieron fue aplaudirlos, guardar silencio y votar a favor de ellos”, cuestionó.

“Y ahora, por un ministro que sí cometió un error, lo reconoció, pidió disculpas, entonces, por un error lo van a crucificar. Esa moción de censura no va y seguramente el martes la vamos a hundir”, anticipó.