Tras reunión de Abelardo De La Espriella y Marco Rubio, proponen qué debe quedar firmado: “La balanza hay que equilibrarla”

Todo está listo para el encuentro que sostendrán en Barranquilla el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella.

Seguridad, narcotráfico y comercio: los puntos clave de la agenda entre el Gobierno de De La Espriella y el secretario de Estado de EE. UU.

En dicho encuentro que se llevará a cabo en la sede de la Presidencia de la República en Barranquilla, Rubio y De la Espriella abordarán varios temas, entre estos, la lucha contra el narcotráfico, seguridad, comercio, el terremoto del pasado 10 de agosto y migración.

En El Debate de SEMANA, Francisco Santos, exvicepresidente de Colombia, planteó las cosas que deberían quedar firmadas entre Rubio y De La Espriella en un memorando de entendimiento.

“Que el Escudo de las Américas va a ser algo que no sea simplemente un tema de seguridad. Que Colombia va a armarle a los Estados Unidos ese Escudo de las Américas para lograr que sea eso, en segunda instancia. Y tercero, que Estados Unidos, frente a todo lo que China pone sobre la mesa, va a empezar a poner esto, esto y esto, porque la balanza hay que equilibrarla y hoy está muy desequilibrada”, planteó puntualmente Francisco Santos en El Debate.

Para mí lo importante es qué se va a firmar, qué va a quedar de esta visita

Por otra parte, el exvicepresidente Santos celebró el hecho de que De La Espriella se reúna con Rubio en Barranquilla y no en Bogotá. También insistió en la importancia de lo que se pactará después de dicha reunión.

“Es un reconocimiento a la descentralización en la que está comprometido el presidente De La Espriella; me parece que no es malo, me parece bueno. Para mí lo importante es qué se va a firmar, qué va a quedar de esta visita, qué es lo que va en blanco y negro con planes a mediano plazo, porque el abrazo, la foto, dura 24 horas”, recalcó.

“Marco Rubio es un eventual presidente de los Estados Unidos”

En El Debate de SEMANA, el excanciller de Colombia, Julio Londoño Paredes, dijo que es muy importante la visita de Rubio al país, recalcando que este se perfila como próximo presidente de los Estados Unidos.

“Yo creo que ante todo hay que tener en cuenta y perdóneme usted, que Marco Rubio es un eventual presidente de los Estados Unidos y eso lo tienen que tener en cuenta. Es uno de los candidatos que está en juego en este momento. Entonces, eso hay que tenerlo también en cuenta y es una muy buena oportunidad para el Gobierno de Colombia”, opinó Londoño en El Debate.