Marco Rubio aterrizó en Barranquilla para reunirse con el presidente Abelardo De La Espriella. Así será su visita al país

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, llegó al país. Se trata, como explicó en horas de la mañana el canciller Omar Bula, “de la primera visita de alto nivel que va a recibir el presidente De La Espriella en Colombia. Un evento que muestra el inicio de la reconstrucción de una alianza estratégica con Estados Unidos, nuestro principal socio en la región”.

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La agenda de Rubio se desarrollará en Barranquilla, donde aterrizó el avión en horas de la tarde de este 8 de septiembre. Se sabe que el secretario de Estado de EE. UU. se reunirá a las 3:00 p. m. con De La Espriella y a las 3:25 p. m. participará en la firma de acuerdos sobre energía nuclear civil y minerales críticos. En la agenda también está prevista una reunión después de las 4:00 p. m. con empleados de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

Antes de abordar el avión a Barranquilla, Rubio dio algunas declaraciones sobre su visita al país. “En el caso de Colombia, acaban de tener unas elecciones libres y democráticas. Eligieron a alguien que conozco muy bien, que está muy alineado con Estados Unidos, y tenemos una relación de larga data con el país”, dijo.

Visita de Marco Rubio a Barranquilla. Foto: Alcaldía de Barranquilla

El secretario de Estado de EE. UU. publicó una columna en SEMANA en la que narra los objetivos de su gira por América Latina. “Esta semana, viajaré a Barranquilla, Quito y Lima para destacar un compromiso claro y realizable en nombre del presidente Donald Trump y del pueblo estadounidense: Estados Unidos cumple. Estamos colaborando de forma directa con Colombia, Ecuador y Perú para consolidar una seguridad verdadera, facilitar el crecimiento económico y asegurar que el futuro de nuestra región siga estando bajo el control soberano de cada país”, manifestó.

SECRETARY RUBIO on VENEZUELA OIL DEAL: These fields are going to be productive and generate royalties and revenues for the Venezuelan people, eventually through a democratically elected government. pic.twitter.com/nR97t6SsHi — Department of State (@StateDept) September 8, 2026

La visita de Rubio tiene un enorme significado para el Gobierno De La Espriella. “Ellos entienden que somos un aliado fundamental. El presidente De La Espriella debe plantear varias cosas: primero, ¿qué va a pasar con Venezuela?, por ejemplo”, dijo el exvicepresidente Francisco Santos, quien fue embajador en los Estados Unidos.

Agregó que es importante recalcar en la visita que existen unos valores comunes y una lucha frontal contra el narcotráfico que debe darse.

Seguridad, narcotráfico y comercio: los puntos clave de la agenda entre el Gobierno de De La Espriella y el secretario de Estado de EE. UU.

El excanciller Julio Londoño aseguró que es relevante resaltar que, tras la desafortunada relación del gobierno Petro con Estados Unidos, esta visita tiene un peso especial.

Visita de Marco Rubio a Barranquilla. Foto: Alcaldía de Barranquilla

“Marco Rubio es diferente a los otros secretarios de Estados Unidos porque él conoce a Colombia. Está casado con una colombiana. El secretario de Estado visita nuestro país, pero también a Perú y Ecuador, países amigos. Eso quiere decir que de esa reunión se desplegarán conclusiones en dos temas fundamentales: el narcotráfico y la seguridad, que son coincidentes en los tres países”, explicó.

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Colombia: inversiones tangibles y seguridad renovada

En su columna publicada en SEMANA, Marco Rubio hizo algunos apuntes sobre Colombia. Esto dijo sobre el país:

“En forma conjunta, las administraciones de Trump y De La Espriella están revitalizando la amistad de 200 años que une a Estados Unidos y Colombia para devolverle el lugar que le corresponde como pieza clave de la seguridad y la cooperación económica en nuestra región.

Visita de Marco Rubio a Barranquilla. Foto: Alcaldía de Barranquilla

En vez de ofrecer promesas vacías, nuestra colaboración económica se centra en inversiones directas que mejoran la vida diaria y generan empleos formales para la población colombiana. A través de nuestro próximo ‘Diálogo para la Prosperidad Bilateral’, estamos movilizando inversiones del sector privado estadounidense para dirigirlas hacia la infraestructura energética, logística y de transporte de Colombia. Las empresas estadounidenses que desarrollan actividades en Colombia están expandiendo activamente la oferta de empleos bien remunerados, proponen una alternativa económica clara a las economías informales e ilícitas de las que se aprovechan las redes delictivas y ayudan a Colombia a superar las dificultades asociadas con El Niño.

Acompañamos estas herramientas económicas directamente con apoyo en seguridad. La asistencia estadounidense, que incluye capacitación, equipos y apoyo operativo, ayuda a las autoridades colombianas a consolidar el control territorial en áreas que históricamente han estado dominadas por organizaciones narcoterroristas que siembran el terror en comunidades de Colombia, Estados Unidos y el resto de nuestra región.

Estados Unidos se hace presente porque así es como actúan los verdaderos socios. Tras el devastador terremoto que ocurrió el 10 de agosto en Colombia, la Administración Trump entregó de inmediato más de 27 millones de dólares en asistencia de emergencia.

A su vez, la nueva posición de Colombia en materia de seguridad fronteriza y contra la inmigración ilegal actúa como modelo de cooperación regional. Las alianzas que actualmente están cobrando forma en Ecuador y Perú se basan en un modelo que Colombia dedicó dos décadas a demostrar que puede funcionar”.