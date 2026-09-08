Cayó la banda Los Preñados: custodiaban un poderoso arsenal de fusiles presuntamente destinados a actividades ilícitas

Un operativo realizado en una zona de manglares de Ecuador terminó con un importante decomiso de armas y equipos que, según las autoridades, estarían relacionados con actividades ilícitas. El procedimiento dejó cuatro personas detenidas y una escena que rápidamente llamó la atención en redes sociales por la particular imagen de los capturados junto al material incautado.

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La operación fue desarrollada el 7 de septiembre por unidades de la Policía de la Zona 8 en la parroquia Progreso, en Guayas. De acuerdo con el comandante de la Zona 8, Walter Villarroel, los uniformados llegaron hasta un sector de manglares durante la tarde y encontraron a cuatro sujetos que presuntamente se encontraban custodiando el armamento.

El procedimiento permitió decomisar un considerable arsenal compuesto por 16 fusiles, 90 alimentadores y cerca de 5.000 municiones de diferentes calibres. Junto con las armas, las autoridades encontraron elementos que serían utilizados para facilitar el desplazamiento por la zona.

Entre los objetos incautados se encuentran tres embarcaciones y cinco motores fuera de borda, además de tres teléfonos celulares. Todo el material quedó en poder de las autoridades ecuatorianas como parte del procedimiento adelantado en contra de los cuatro detenidos.

Los capturados protegían un impresionante arsenal de guerra. Foto: Captura tomada de redes sociales / API

La dimensión del arsenal decomisado convirtió el operativo en uno de los hechos que generó mayor atención alrededor de este procedimiento. Ahora, las investigaciones buscan determinar de dónde provenían las armas y cuál habría sido su posible destino.

Más allá del resultado operativo, la captura también empezó a generar comentarios en redes sociales luego de que se difundieran imágenes del momento en que fueron detenidos los cuatro sujetos.

En las fotografías y los videos que circularon posteriormente se observa a los sospechosos sin camisa y ubicados frente al armamento decomisado. La particular escena provocó numerosas reacciones entre los usuarios de plataformas digitales. Además, se logró identificar que los capturados conformarían la banda Los Preñaos.

El apodo surgió precisamente de la apariencia física que tenían los implicados en el momento de la captura y rápidamente se popularizó en redes sociales. De esta manera, una operación que inicialmente estuvo marcada por el decomiso de un amplio arsenal terminó adquiriendo una particular notoriedad en internet.

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Por ahora, los cuatro detenidos y los elementos encontrados durante el procedimiento quedaron a disposición de la justicia ecuatoriana, mientras avanzan las investigaciones para establecer el origen de las armas, su posible destino y las circunstancias relacionadas con la presencia de este material en los manglares de la parroquia Progreso.

Las autoridades continúan con las indagaciones para determinar qué papel habrían desempeñado los cuatro sujetos y esclarecer si el armamento y los demás elementos decomisados estaban destinados a alguna actividad delictiva.