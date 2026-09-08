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EE. UU. asfixia a Irán con nuevas sanciones en plena escalada de guerra

La presión de Washington sobre Teherán en medio de un conflicto que mantiene en alerta a Oriente Medio

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Juan Esteban Joya Bohórquez

Juan Esteban Joya Bohórquez

8 de septiembre de 2026 a las 11:30 a. m.
Irán ha intentado apoderarse de petroleros comerciales.
Irán ha intentado apoderarse de petroleros comerciales. Foto: Getty Images

Estados Unidos impuso este martes una nueva ronda de sanciones contra las aerolíneas iraníes que aún no estaban sujetas a este tipo de medidas, como parte de su estrategia para aumentar la presión económica sobre Teherán en medio de la guerra que sacude Oriente Medio.

This handout photo released by US Central Command via their X account (@CENTCOM) on April 18, 2026 shows AH-64 Apaches flying above the Strait of Hormuz during a patrol on April 17, 2026. Iran's military declared the Strait of Hormuz closed again on April 18, prompting ships to abandon attempts to transit and President Donald Trump to warn Tehran against trying to "blackmail" the United States. On April 17, Tehran had declared the strait, which usually carries a fifth of the world's oil and liquefied natural gas, open after a ceasefire was agreed in Israel's war with Iran's ally Hezbollah in Lebanon. (Photo by US Central Command (CENTCOM) / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / US CENTRAL COMMAND " - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Irán responde al ataque de EE.UU.: disparó misiles a seis barcos en el estrecho de Ormuz

El Departamento del Tesoro estadounidense informó que las sanciones alcanzan a 36 objetivos vinculados con el sector de la aviación de Irán. Según Washington, estas entidades apoyan una red que el Gobierno iraní utiliza para transportar armas, personal y carga considerada ilícita.

La lista incluye a 27 aerolíneas iraníes, así como a empresas establecidas en otros países, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Malasia y Kazajistán. Con estas medidas, Estados Unidos busca ampliar el aislamiento económico de Irán y limitar su capacidad para operar en el sector aéreo internacional.

“Básicamente, estamos sacando del mercado todo el sector de la aviación de la economía iraní”, declaró a periodistas un funcionario del Departamento del Tesoro bajo condición de anonimato.

La decisión representa un nuevo endurecimiento de la política estadounidense contra la República Islámica y se produce en un momento de máxima tensión militar y diplomática en la región.

Trump, Iran, aviones
EE. UU. asfixia a Irán con nuevas sanciones en plena escalada de guerra. Foto: Montaje SEMANA

Irán se encuentra en guerra con Estados Unidos desde finales de febrero, cuando una serie de ataques estadounidenses e israelíes causaron la muerte del líder supremo iraní y de varios altos mandos militares durante los primeros días de una amplia ofensiva.

La respuesta de Teherán no tardó en llegar. Las autoridades iraníes bloquearon el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo. La medida provocó un fuerte impacto en los mercados energéticos y disparó los precios internacionales del crudo.

Con el paso de las semanas, el conflicto se extendió a distintas zonas de Oriente Medio, aumentando la preocupación internacional por una escalada de mayores proporciones.

Se exhiben misiles fabricados por las fuerzas armadas de Irán junto a una hilera de banderas iraníes durante las conmemoraciones del aniversario de la Revolución Islámica de 1979, el 11 de febrero de 2026
Misiles fabricados por las fuerzas armadas de Irán. Foto: Getty Images

Las nuevas sanciones contra la aviación iraní se suman a una larga lista de medidas económicas impulsadas por Washington para debilitar las capacidades financieras y operativas de Teherán. El anuncio llega en un escenario especialmente delicado, marcado por enfrentamientos militares, tensiones comerciales y el impacto global de la crisis.

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