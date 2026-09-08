Estados Unidos impuso este martes una nueva ronda de sanciones contra las aerolíneas iraníes que aún no estaban sujetas a este tipo de medidas, como parte de su estrategia para aumentar la presión económica sobre Teherán en medio de la guerra que sacude Oriente Medio.

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El Departamento del Tesoro estadounidense informó que las sanciones alcanzan a 36 objetivos vinculados con el sector de la aviación de Irán. Según Washington, estas entidades apoyan una red que el Gobierno iraní utiliza para transportar armas, personal y carga considerada ilícita.

La lista incluye a 27 aerolíneas iraníes, así como a empresas establecidas en otros países, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Malasia y Kazajistán. Con estas medidas, Estados Unidos busca ampliar el aislamiento económico de Irán y limitar su capacidad para operar en el sector aéreo internacional.

“Básicamente, estamos sacando del mercado todo el sector de la aviación de la economía iraní”, declaró a periodistas un funcionario del Departamento del Tesoro bajo condición de anonimato.

La decisión representa un nuevo endurecimiento de la política estadounidense contra la República Islámica y se produce en un momento de máxima tensión militar y diplomática en la región.

EE. UU. asfixia a Irán con nuevas sanciones en plena escalada de guerra. Foto: Montaje SEMANA

Irán se encuentra en guerra con Estados Unidos desde finales de febrero, cuando una serie de ataques estadounidenses e israelíes causaron la muerte del líder supremo iraní y de varios altos mandos militares durante los primeros días de una amplia ofensiva.

La respuesta de Teherán no tardó en llegar. Las autoridades iraníes bloquearon el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo. La medida provocó un fuerte impacto en los mercados energéticos y disparó los precios internacionales del crudo.

Con el paso de las semanas, el conflicto se extendió a distintas zonas de Oriente Medio, aumentando la preocupación internacional por una escalada de mayores proporciones.

Misiles fabricados por las fuerzas armadas de Irán. Foto: Getty Images

Las nuevas sanciones contra la aviación iraní se suman a una larga lista de medidas económicas impulsadas por Washington para debilitar las capacidades financieras y operativas de Teherán. El anuncio llega en un escenario especialmente delicado, marcado por enfrentamientos militares, tensiones comerciales y el impacto global de la crisis.

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Mientras Estados Unidos insiste en aumentar la presión sobre el Gobierno iraní, la guerra continúa generando incertidumbre sobre el futuro de la región y las consecuencias que podría tener para la economía mundial.