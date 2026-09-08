Al menos 11 alpinistas murieron tras una gigantesca avalancha que sorprendió a un grupo de escaladores en el monte Mizhirgi, una de las cumbres más altas del Cáucaso Norte de Rusia. La tragedia, registrada en impactantes imágenes que circulan en redes sociales, también dejó personas heridas y otras desaparecidas.

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La avalancha ocurrió el domingo en la región rusa de Kabardino-Balkaria, cerca del desfiladero de Bezengui. De acuerdo con los servicios de emergencia, el desprendimiento de una enorme masa de nieve alcanzó a un grupo de 33 alpinistas que se encontraban en la montaña.

Las autoridades informaron que al menos 11 personas perdieron la vida y otras seis resultaron heridas. Además, hasta el lunes por la mañana se desconocía el paradero de seis escaladores, mientras que 10 lograron descender de la montaña por sus propios medios.

Tragedia en el Cáucaso: Una gigantesca avalancha sepulta a escaladores en Rusia Foto: SGC

El incidente ocurrió aproximadamente a las 17:00, hora local, cuando una avalancha descendió por las laderas del monte Mizhirgi. Videos difundidos en redes sociales muestran una enorme nube de nieve avanzando por la montaña, una escena que evidencia la magnitud del fenómeno.

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Tras conocerse la emergencia, las autoridades desplegaron un amplio operativo de búsqueda y rescate. Más de 50 trabajadores de los servicios de emergencia participaron en las labores para localizar a los desaparecidos y atender a las víctimas.

Sin embargo, las condiciones de la zona han dificultado las operaciones. El terreno accidentado y el riesgo de que se produzcan nuevas avalanchas obligan a los equipos de rescate a avanzar con precaución en una región de difícil acceso.

El monte Mizhirgi está ubicado en el Cáucaso Norte y es una de las montañas más altas de Rusia. La zona, rodeada de glaciares y caracterizada por sus exigentes rutas de ascenso, es frecuentada por montañistas y escaladores.

La tragedia ha generado preocupación por la situación de los seis alpinistas que permanecían desaparecidos. Los equipos de emergencia continúan las búsquedas pese al peligro que representan las condiciones del terreno.

Tragedia en el Cáucaso: Una gigantesca avalancha sepulta a escaladores en Rusia Foto: AFP

Las autoridades rusas mantienen el operativo mientras intentan establecer las circunstancias que provocaron la avalancha. Por ahora, la emergencia deja una de las tragedias más graves registradas recientemente entre los escaladores de esta región montañosa.