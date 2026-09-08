Rusia reanudó este martes sus ataques contra Kiev después de tres días de tregua, en una ofensiva que dejó al menos tres muertos y 16 heridos, según las autoridades ucranianas. El ataque ocurrió mientras Ucrania y Estados Unidos exploran nuevas vías diplomáticas para intentar reactivar las negociaciones de paz.

Rusia vuelve a atacar Kiev, la capital de Ucrania. Bombardeos dejan al menos 16 muertos

La administración militar de la capital activó durante la noche la alerta aérea por misiles y ordenó a los habitantes buscar refugio. La situación también llevó a Polonia, país vecino de Ucrania, a poner a su fuerza aérea en estado de alerta.

De acuerdo con las autoridades ucranianas, en la ofensiva participaron al menos 166 drones y decenas de misiles. La fiscalía informó que los ataques causaron daños en 14 edificios residenciales, una escuela, una clínica, 25 vehículos, un supermercado y varios depósitos logísticos.

“Fue terrorífico, apenas tuvimos tiempo de salir corriendo hasta el párking”, relató Nina Kimova, de 55 años, quien aseguró haber visto cómo su vehículo ardía durante el ataque.

“Fue terrorífico”: Nuevo ataque de Rusia contra Kiev Foto: Getty Images

Pese a la nueva ofensiva, el presidente Volodimir Zelenski mantuvo un tono optimista sobre las posibilidades de retomar la diplomacia. El mandatario afirmó que espera reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, después del 20 de septiembre para discutir el suministro de interceptores capaces de neutralizar misiles balísticos rusos.

Zelenski también dijo confiar en la posibilidad de organizar conversaciones tripartitas entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos. “Cuanto antes, mejor”, declaró, al señalar que estas reuniones podrían producirse incluso durante septiembre.

El ataque fue el primero contra Kiev en tres noches, luego de la expiración de una tregua recíproca anunciada mientras los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner visitaban Moscú y Kiev.

El presidente Vladimir Putin, al fondo en el centro, asiste a conversaciones con los enviados del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, en primer plano a la izquierda, de espaldas a la cámara, y Jared Kushner, en primer plano a la derecha, de espaldas a la cámara, en el Palacio del Senado del Kremlin en Moscú, el sábado 5 de septiembre de 2026. (Mikhail Metzel/Sputnik/Foto del Kremlin vía AP) Foto: Mikhail Metzel/Pool Sputnik Krem

El canciller ucraniano, Andrii Sibiga, criticó a Rusia por lanzar la ofensiva poco después de la salida de los representantes estadounidenses. “Sus misiles balísticos hablan más alto que sus palabras en materia diplomática”, afirmó.

Witkoff, por su parte, consideró que la reciente gira permitió mantener conversaciones “significativas” para avanzar hacia posibles negociaciones tripartitas destinadas a poner fin a la guerra.

Según Zelenski, Vladimir Putin habría manifestado disposición para discutir una “desescalada” durante el invierno boreal, que podría incluir la suspensión de ataques contra sectores estratégicos como la energía, los cereales, la electricidad, el petróleo y el gas.

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Sin embargo, las diferencias sobre los territorios del este de Ucrania continúan siendo uno de los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo. Mientras tanto, Kiev asegura que se prepara activamente para una nueva etapa de negociaciones.

Con información de AFP.