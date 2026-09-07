Canadá contraataca a Trump: esta noche entrarán en vigor los aranceles recíprocos contra Estados Unidos

Canadá pondrá en marcha a partir de las 12:01 a. m. de este 8 de septiembre una nueva ronda de aranceles contra productos estadounidenses, una medida que profundiza la guerra comercial abierta entre Ottawa y Washington tras el fracaso de las negociaciones bilaterales y la imposición de nuevas tarifas por parte de la administración de Donald Trump.

Las contramedidas canadienses afectarán importaciones procedentes de Estados Unidos por un valor cercano a los 27.600 millones de dólares canadienses y contemplan gravámenes del 15%, 25% y hasta 50%, dependiendo del producto. Según el Gobierno canadiense, las tarifas fueron diseñadas para responder “dólar por dólar” a los aranceles estadounidenses que entraron en vigor el pasado 22 de agosto sobre una amplia gama de bienes canadienses.

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De acuerdo con el Ministerio de Finanzas de Canadá, los nuevos aranceles recaerán sobre más de 700 categorías de productos estadounidenses. Entre los sectores afectados figuran el acero, los productos lácteos, electrodomésticos, equipos agrícolas, papel, pulpa, plásticos y artículos electrónicos. En algunos casos, como el acero y el aluminio, las tarifas canadienses aumentarán del 25% al 50% para equipararse a las medidas adoptadas por Washington.

Mark Carney y Donald Trump en la Casa Blanca. Foto: Getty Images

La decisión se produce después de que colapsaran las conversaciones comerciales entre ambos países. El primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció a finales de agosto que Ottawa respondería a las medidas estadounidenses con nuevos aranceles y programas de apoyo para empresas y trabajadores afectados por la disputa comercial.

La escalada comenzó luego de que el gobierno de Trump impusiera aranceles del 50% a miles de millones de dólares en productos canadienses. Washington justificó esas medidas alegando prácticas comerciales consideradas desleales por la administración republicana, mientras que Canadá acusó a Estados Unidos de presentar exigencias incompatibles con sus intereses económicos y su soberanía.

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Las tensiones entre ambos socios comerciales se han intensificado durante las últimas semanas. Este mismo lunes, Trump afirmó que el fabricante canadiense Bombardier no debería vender aeronaves en Estados Unidos si no traslada su producción al territorio estadounidense, una declaración que se sumó a otros episodios de fricción entre los dos gobiernos.

Los aranceles entrarán en vigor este 8 de octubre. Foto: PATRICK DOYLE/The Canadian Press

Las nuevas medidas representan uno de los episodios más severos en décadas en la relación comercial entre Canadá y Estados Unidos, dos economías profundamente integradas a través del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte. Mientras que se advierte que la disputa podría afectar cadenas de suministro, incrementar costos para consumidores y generar presión sobre sectores industriales clave en ambos países.

Por ahora, no hay negociaciones programadas para intentar resolver el conflicto, mientras las nuevas tarifas canadienses comienzan a regir desde la medianoche de este martes.