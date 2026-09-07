Trump amenaza a Canadá en medio de su guerra comercial: cerraría el mercado a Bombardier

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con bloquear las ventas en territorio estadounidense del fabricante canadiense de aviones Bombardier, en medio de una creciente guerra comercial entre ambos países.

Trump advierte que sus enviados a Ucrania viajan con un plan para “acabar con la guerra” con Rusia

“¡NO MÁS VENTAS DE BOMBARDIER EN ESTADOS UNIDOS!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, pocas horas antes de la entrada en vigor de nuevos aranceles canadienses contra productos estadounidenses.

El mandatario republicano acusó además a Canadá de impedir que bancos y empresas estadounidenses puedan desarrollar negocios en su territorio. “Canadá bloquea a nuestros GRANDES bancos y empresas estadounidenses”, aseguró.

Declaración Donald Trump, vía Truth Social Foto: .

No es la primera vez que Trump apunta contra la industria aeronáutica canadiense. En enero, el presidente había amenazado con retirar la certificación de aeronaves fabricadas en Canadá, especialmente de los jets producidos por Bombardier.

En ese momento, también planteó la posibilidad de imponer aranceles del 50 % sobre todas las aeronaves vendidas a Estados Unidos. Trump manifestó entonces su inconformidad porque, según afirmó, las autoridades canadienses se habían negado a certificar aviones estadounidenses.

La nueva amenaza se produce mientras Canadá se prepara para aplicar, a partir del martes, aranceles del 15 %, 25 % y 50 % a productos procedentes de Estados Unidos. Las medidas afectan aproximadamente 20.000 millones de dólares en mercancías estadounidenses.

Entre los productos afectados se encuentran el acero, los productos lácteos, artículos electrónicos y la pasta de papel. Según Ottawa, el monto corresponde exactamente al valor de los productos canadienses afectados desde el 22 de agosto por recargos estadounidenses del 50 %.

Canadá se ha convertido en uno de los principales frentes de la guerra comercial impulsada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. El mandatario ha mantenido además una retórica provocadora contra su vecino, al reiterar en varias oportunidades su intención de convertirlo en el “estado 51” de Estados Unidos.

Horas antes de lanzar su advertencia contra Bombardier, Trump publicó en Truth Social un mapa en el que la bandera estadounidense cubría América del Norte, México, el Caribe, Groenlandia e Islandia.

Imagen compartida por Donald Trump, vía Truth Social Foto: .

El conflicto comercial alcanzó un nuevo nivel después de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, rompiera el 21 de agosto las negociaciones con la Casa Blanca.

El antiguo banquero central acusó a Washington de intentar imponer un “mal acuerdo” bajo “condiciones injustas” y sostuvo que Estados Unidos pretendía convertir a Canadá en una “filial” y “destruir” sectores clave de su industria, especialmente el automotriz.

Trump, por su parte, ha insistido en que Canadá se ha aprovechado económicamente de Estados Unidos. “Canadá ha estado estafando a Estados Unidos durante años”, afirmó anteriormente. “Nosotros no necesitamos a Canadá, ellos nos necesitan a nosotros”, añadió.

El Pentágono a la cacería: 50 funcionarios fueron sometidos a pruebas de polígrafo

La amenaza contra Bombardier añade ahora un nuevo elemento a una disputa comercial sin precedentes entre dos países históricamente aliados y mantiene en vilo las relaciones económicas entre Washington y Ottawa.