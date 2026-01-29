El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer nuevos aranceles a Canadá, esta vez sobre la venta de aeronaves y, además, eliminó la certificación a unos jets privados de negocios y de ultra largo alcance.

“Debido a que Canadá se ha negado, injusta, ilegal y rotundamente, a certificar los aviones Gulfstream 500, 600, 700 y 800, uno de los aviones más grandes y tecnológicamente avanzados jamás fabricados, por la presente descertificamos sus Bombardier Global Express y todas las aeronaves fabricadas en Canadá”, escribió el mandatario este jueves, 29 de enero, en su perfil de Truth Social.

La certificación que le otorgó la Administración Federal de Aviación en 1998 es clave para que esos aviones puedan operar legalmente en espacio aéreo estadounidense.

La medida se aplica “hasta que Gulfstream, una gran empresa estadounidense, esté completamente certificada, como debió haberlo estado hace muchos años”, complementó Trump en su anuncio.

Las aeronaves estadounidenses que menciona el mandatario son el equivalente de los canadienses: también jets privados de negocios, de alto rendimiento, de lujo y de largo alcance. Son reconocidos en el mercado por sus amplias cabinas, la implementación de tecnología de punta y avanzada, por sus ventanas ovaladas distintivas y por su velocidad. Estos han sido usados por ejecutivos, por el gobierno e incluso para misiones especiales, como el monitoreo de huracanes.

Avión Gulfstream G700, de origen estadounidense. Foto: NurPhoto via Getty Images

“Además, Canadá prohíbe la venta de productos Gulfstream en Canadá mediante este mismo proceso de certificación”, se lee en el trino del presidente. “Si, por alguna razón, esta situación no se corrige de inmediato, aplicaré a Canadá un arancel del 50 % a todas las aeronaves vendidas en los Estados Unidos de América”.

Hasta el momento, ni el Gobierno canadiense ni la empresa de aviación afectada se han pronunciado al respecto.

Desde que Trump regresó a la Casa Blanca, en enero de 2025, ha impuesto una serie de aranceles para varios países. Este ha sido un sistema de presión para que naciones aliadas correspondan a las peticiones y los deseos del estadounidense. Uno de los países más afectados ha sido Canadá, pues durante el último año fue blanco de amenazas y nuevos impuestos.

Bombardier Global Express, recién sancionados por EE. UU. Foto: NurPhoto via Getty Images

En febrero de 2025 entró en vigor un arancel del 25 % sobre la mayoría de los productos canadienses como una medida para presionar al Gobierno por su respuesta contra la inmigración irregular y el flujo de drogas ilícitas. Esa sanción económica se elevó hasta el 35 % desde agosto, por —según Estados Unidos— la falta de cooperación de su vecino en la frontera.

También existe un arancel del 50 % a las importaciones de acero y aluminio, y otro del 25 % a los automóviles que no estén fabricados bajo las normativas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Al mismo tiempo, se establece que los productos que intenten evadir los impuestos mencionados, enfrentan una penalización del 40 % de tarifas arancelarias.