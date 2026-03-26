Un juez de EE. UU. rechaza retirar los cargos a Nicolás Maduro, quien alega no poder pagar a sus abogados

El juez federal Alvin Hellerstein rechazó este jueves la petición de la defensa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de desestimar los cargos por narcotráfico en su contra, pese a que alegó no poder asumir los costos del proceso debido al bloqueo de sus cuentas por parte del Gobierno de Estados Unidos.

“No voy a desestimar el caso”, dijo el juez en la segunda sesión judicial contra el exmandatario por supuestos delitos de narcotráfico.

Además, Hellerstein pidió al fiscal adjunto Kyle Wirshba que investigue si Maduro, y su esposa, Cilia Flores, tienen otras formas de asumir los gastos, ya que el Gobierno venezolano no pudo pagar la defensa del exlíder venezolano.

El propio juez reconoció que “lo más probable”, en caso de que existieran, estos fondos serían susceptibles de ser decomisados o estarían sujetos a sanciones. Además, planteó si el tribunal podría ordenar a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) levantar dichas sanciones.

Nicolas Maduro escoltado por agentes de la DEA. Foto: GC Images

Sin embargo, el fiscal del caso puso en duda que el tribunal tenga la facultad de emitir esas órdenes y señaló que la vía adecuada para que Maduro acceda a esos fondos es presentar una demanda civil para impugnar las sanciones, según informó CNN.

El fiscal adjunto persuadió al juez de impedir que Maduro y su esposa utilizaran fondos del Gobierno venezolano para pagar su defensa. “Los acusados están saqueando la riqueza de Venezuela”, justificó Wirshba, quien advirtió que esta maniobra “socavaría” la efectividad de las sanciones.

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Además, el funcionario defendió que las sanciones forman parte de las facultades del Gobierno estadounidense para influir en su política exterior y proteger la seguridad nacional, por lo que consideró justificado restringir el acceso a esos recursos.

No obstante, el juez descartó que Maduro represente actualmente una amenaza para la seguridad nacional. “El acusado está aquí. Flores está aquí. No representan ninguna amenaza para la seguridad nacional. No lo veo”, señaló el magistrado.

Nicolas Maduro escoltado por agentes federales estadounidenses. Foto: GC Images

Por su parte, el abogado sostuvo que sí podrían utilizar recursos del Gobierno venezolano y argumentó que el tribunal no debería asignarles un defensor público si existen bienes que podrían financiar su representación legal.

Antes de esta segunda audiencia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó, durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, que se presentarán nuevos cargos contra Maduro.

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Además, menciono que probablemente se abrirán más procesos judiciales, ya que las acusaciones actuales solo abarcarían una parte de los hechos.

“Se presentarán otros casos, como probablemente ya saben”, afirmó Trump, quien además acusó al exmandatario venezolano de haber “matado a mucha gente” y de haber “vaciado” las cárceles de Venezuela enviando delincuentes hacia Estados Unidos.

*Con información de Europa Press.