Irán califica como “irrelevante” la tregua y vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz

Irán aseguró este jueves que la frágil tregua en Oriente Medio se ha vuelto “prácticamente irrelevante” y volvió a ordenar el cierre total del estrecho de Ormuz tras la última serie de ataques cruzados con Estados Unidos.

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El alto el fuego, vigente desde el 8 de abril después de más de un mes de bombardeos israeloestadounidenses sobre Irán y represalias de Teherán en la región, se había mantenido en gran medida pese a las constantes amenazas verbales de ambas partes.

Sin embargo, la situación se deterioró desde el domingo. Primero, una nueva confrontación entre Irán e Israel rompió la relativa calma. Luego, los ataques directos entre Teherán y Washington estallaron la noche del martes y continuaban este jueves.

Es “difícil mantenerse optimista”, resumió este jueves el portavoz de la cancillería de Pakistán, país que media entre Washington y Teherán y que volvió a pedir una salida diplomática al conflicto.

Donald Trump y Mojtaba Jamenei. Foto: Getty Images

Mientras tanto, una delegación catarí abandonó este jueves Teherán, donde había llegado el miércoles con la intención de impulsar negociaciones que ahora parecen estancadas. China, Rusia y Arabia Saudita también reclamaron en las últimas horas un retorno urgente a la mesa de diálogo.

La nueva escalada comenzó el martes, poco después de que el presidente Donald Trump volviera a anunciar un acuerdo inminente, una promesa que ha formulado en 38 ocasiones desde el inicio de la guerra, según un recuento de la CNN.

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“Estábamos realmente cerca de un acuerdo, pero siguen dándonos largas, siguen tomándonos por imbéciles”, se quejó el mandatario estadounidense el miércoles ante la prensa.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, acusó a Irán de “jugar al gato y al ratón” durante las conversaciones. “Si tenemos que negociar a base de bombas, negociaremos con bombas, y somos muy buenos en eso”, amenazó.

El tráfico por el estrecho de Ormuz se redujo drásticamente desde el inicio de la guerra. Foto: Gallo Images via Getty Images

Lejos de retroceder, los Guardianes de la Revolución advirtieron que atacarían cualquier embarcación que intentara atravesar el estratégico estrecho de Ormuz.

Poco después, la Marina iraní informó que había atacado “dos navíos” que, según afirmó, trataban de cruzar el paso marítimo “ilegalmente”. Por su parte, la agencia británica UKTMO reportó un buque en llamas frente a las costas de Omán, aunque sin ofrecer más detalles.

La república islámica insiste en que cualquier acuerdo de paz para el conflicto regional debe incluir también un alto el fuego en Líbano, donde las operaciones israelíes han dejado más de 3.600 muertos durante esta guerra.

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*Con información de AFP.