“Suspendan los ataques”: Papa León XIV lanzó un urgente llamado para frenar la guerra en Gaza

En una serie de mensajes publicados este domingo 26 de julio en su cuenta oficial de X, el sumo pontífice manifestó su rechazo por el recrudecimiento de la violencia en Tierra Santa y advirtió sobre las consecuencias que el conflicto sigue dejando entre la población civil.

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En su primer pronunciamiento, el papa aseguró que sigue con preocupación la situación en la región y lamentó que tanto Cisjordania como Gaza continúen registrando víctimas civiles. Ante ese panorama, hizo un llamado para que las partes vuelvan a negociar una salida política al conflicto.

“Sigo con inquietud la persistencia y el recrudecimiento de la violencia en Tierra Santa, de la que últimamente también han sido víctimas muchos civiles en Cisjordania y Gaza. Hago un vehemente llamamiento para que se retome la negociación de una solución política justa, basada en la dignidad y la igualdad de derechos de todas las personas”, escribió.

El pontífice también pidió rechazar nuevas operaciones militares y cualquier decisión unilateral que, según afirmó, afecte el respeto por los lugares sagrados compartidos por distintas confesiones religiosas.

Insistió en frenar la ofensiva militar

Minutos después, León XIV publicó un segundo mensaje en el que amplió su llamado y aseguró que la intensificación de las operaciones militares está profundizando la crisis humanitaria que vive la región.

En ese sentido, advirtió que el aumento de la violencia no solo pone en riesgo la vida de miles de civiles, sino que también agrava problemas como la falta de agua potable y el acceso limitado a la electricidad.

“Desde lo más profundo del corazón, exhorto a todas las partes involucradas a suspender los ataques y a reabrir con urgencia espacios de diálogo y diplomacia, para alcanzar lo antes posible la paz, tan anhelada por toda la región”, expresó.

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El líder de la Iglesia católica cerró su pronunciamiento con un mensaje dirigido a los fieles de todo el mundo, invitándolos a unirse en oración por las víctimas de la guerra y por quienes tienen en sus manos las decisiones que podrían conducir al fin del conflicto.

“#OremosJuntos por todos los pueblos del mundo que sufren a causa de la guerra. Que el Señor toque los corazones e ilumine las mentes de los responsables, para que pronto se alcancen la reconciliación y la paz”.

Las publicaciones del papa se producen en medio de un escenario marcado por la continuidad de los enfrentamientos en Oriente Medio, una situación que ha despertado reiterados llamados de la comunidad internacional para proteger a la población civil y favorecer una salida negociada al conflicto.