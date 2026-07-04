Solo frente al mar: el conmovedor homenaje del papa León XIV, desde Lampedusa, a los migrantes que nunca llegaron a tierra

El papa León XIV instó este sábado a Europa a esforzarse por “proteger” e “integrar” a los migrantes, durante una visita a la isla italiana de Lampedusa, convertida en un símbolo de la crisis migratoria con miles de muertos en la travesía desde África.

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El primer papa estadounidense de la Iglesia católica, que se ha enfrentado al Gobierno del presidente Donald Trump por su trato a los migrantes, hizo coincidir el viaje con el 4 de julio, cuando Estados Unidos cumple 250 años de su independencia.

La visita de León XIV tiene lugar además dos semanas después de que la Unión Europea aprobara nuevas normas migratorias que prevén un mayor uso de la detención y la creación de centros de retención fuera de sus fronteras.

“Desde este confín de Europa en el Mar Mediterráneo, se ve mejor la llamada que el fenómeno migratorio dirige a la sociedad europea”, dijo el papa durante su homilía.

“Sentimos su presencia, que nos interpela tanto como la de aquellos que han desembarcado, necesitados de atención y ayuda”, afirmó el papa León XIV. Foto: AP Photo/Luca Bruno

“Europa tiene la capacidad (...) de afrontar la crisis de modo orgánico, insertando los primeros auxilios en un plan estratégico de larga duración, que sea capaz de acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes y, al mismo tiempo, trabajar por el desarrollo, de tal forma que nadie se vea obligado a emigrar”, insistió.

El papa comenzó la visita con un momento de recogimiento en el cementerio donde se encuentran las tumbas de migrantes no identificados.

Solo frente al mar

Acto seguido se quedó solo frente al mar, con la sotana azotada por un fuerte viento.

Miraba a las aguas que se han tragado tantísimas embarcaciones de migrantes en la frontera entre África y Europa.

El papa habló con una familia migrante, antes de tomar de la mano a los niños y colocarse junto a su madre embarazada en la “Puerta de Europa”, un monumento dedicado a las personas que arriesgan todo en busca de una vida mejor.

Lampedusa, a 145 kilómetros de la costa de Túnez, ha acogido a miles de migrantes. El santo padre dio las gracias a esta comunidad pesquera y turística de 6.000 habitantes por su solidaridad, y rindió homenaje a los fallecidos durante la travesía.

“Sentimos su presencia”

“Sentimos su presencia, que nos interpela tanto como la de aquellos que han desembarcado, necesitados de atención y ayuda”, afirmó.

La travesía para llegar allí desde el norte de África es considerada la ruta migratoria más mortífera del mundo, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En 2025, unas 1.330 personas murieron o desaparecieron al intentarlo.

Embarcaciones de organizaciones humanitarias acusan a la UE de no actuar para prevenir los naufragios.

El papa también visitó el muelle al que llegan las personas rescatadas en el mar y bendijo una placa dedicada a su predecesor, el papa Francisco, quien eligió Lampedusa para su primer viaje en 2013.

Regresará al Vaticano a primera hora de la tarde.

Lampedusa, Italia, a donde están llegando miles de migrantes desde África (Foto de Valeria Ferraro/Agencia Anadolu a través de Getty Images) Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Lampedusa es el segundo destino migratorio de Europa que visita León XIV, quien había aprovechado su viaje al archipiélago español de Canarias para denunciar la trata de personas, el mes pasado.

Su presencia “envía un mensaje claro en una época en la que el debate político mundial sobre la migración se centra más en las fronteras y la disuasión que en la protección y la responsabilidad compartida”, aseguró Filippo Ungaro, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur).

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La visita de León XIV “reviste una importancia histórica, geopolítica y social considerable, además de su dimensión religiosa”, destacó por su parte monseñor Antonino Raspanti, presidente de la Conferencia Episcopal de Sicilia, en una entrevista el viernes con el diario Corriere della Sera.

El papa se ha pronunciado anteriormente en contra de las medidas para reprimir la migración y ha calificado de “inhumano” el trato dispensado por el gobierno de Trump hacia los inmigrantes.

En un discurso el viernes para conmemorar el 250º aniversario de Estados Unidos, el Sumo Pontífice pidió “moderación” en el discurso público estadounidense y recalcó que las “sucesivas oleadas de inmigrantes” han contribuido a construir el país.

*Reportaje de AFP