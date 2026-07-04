Gustavo Petro y el papa León XIV: los regalos, la reunión y la frase sobre su despedida

El presidente Gustavo Petro adelantó esta semana su última visita papal: se encontró con León XIV, a quien ya había visto en una oportunidad recién resultó elegido. SEMANA conoció que el mandatario tuvo varios momentos de reflexión en el Vaticano y, según algunas personas que lo acompañaron, habló de su despedida.

Petro se reunió con el papa León XIV en el Vaticano: hablaron de la política en Colombia, el crimen organizado y el cambio climático

Petro le regaló a León una escultura de la paloma de la paz del maestro Fernando Botero, además de artesanías, y el santo padre le obsequió unas medallas y unos rosarios en los que se observa su rostro, la Virgen María y el Niño Jesús. El primer mandatario visitó cuatro veces a un papa durante los cuatro años de su gobierno. En dos de ellas estrechó la mano de Jorge Bergoglio. “Mi despedida”, se le escuchó al mandatario en esta ocasión.