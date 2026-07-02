Petro contó qué le pidió al papa León XIV durante su encuentro en el Vaticano

Este jueves, 2 de julio, el papa León XIV recibió en el Vaticano al presidente Gustavo Petro, quien posteriormente se reunió con el Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, acompañado por monseñor Daniel Pacho, subsecretario para el sector multilateral de la sección para las Relaciones con los Estados y Organismos Internacionales.

Petro se reunió con el papa León XIV en el Vaticano: hablaron de la política en Colombia, el crimen organizado y el cambio climático

Tras su encuentro con el sumo pontífice, el presidente Petro reveló que le hizo una petición muy puntual.

“Le solicité al papa León XIV ayudarnos a proteger a las comunidades campesinas beneficiarias de la reforma agraria, que ya son golpeadas por las mafias que habían recuperado con corrupción sus haberes ilícitos. Cuando fuimos por la tierra incautada la encontramos de nuevo ocupada por testaferros de la mafia y mafiosos directamente. Algunos de los allegados a esas mafias quieren dirigir de nuevo el Ministerio de Agricultura”, dijo Petro a través de la red social X, esta mañana de jueves 2 de julio.

Por su parte, desde la Presidencia de Colombia se indicó que, durante el encuentro entre Petro y el papa hablaron de la situación sociopolítica del país, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y los desafíos del cambio climático.

El santo padre, León XIV, en el Palacio Apostólico este jueves 2 de julio, junto al presidente Gustavo Petro. Foto: Foto: Tomada de Vaticannews

Entre tanto, en un comunicado difundido por la oficina de prensa del Vaticano resaltaron que en medio de las conversaciones “se expresó satisfacción por las buenas relaciones entre Colombia y la Santa Sede, caracterizadas por una colaboración positiva y constante entre la Iglesia y el Estado en favor de la promoción de la paz, la reconciliación y la unidad nacional”.

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Vale mencionar que Petro llegó a Italia el pasado lunes 29 de junio para llevar a cabo una agenda orientada, según destacaron desde Presidencia, “al fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y al impulso de diálogos internacionales sobre paz, dignidad humana, justicia social y defensa de la vida”.