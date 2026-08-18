Política

Procuraduría presentará estrategia tras el terremoto para atender la emergencia y prevenir hechos de corrupción

Un equipo “élite” de la entidad ha estado trabajando en la construcción de ese proyecto, que será presentado este miércoles.

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Redacción Semana
18 de agosto de 2026 a las 12:33 p. m.
El procurador general, Gregorio Eljach, presentará este miércoles la estrategia.
El procurador general, Gregorio Eljach, presentará este miércoles la estrategia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El procurador general, Gregorio Eljach, se refirió a la tragedia que vive el país tras el terremoto de 7.4 del pasado lunes 10 de agosto.

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Según anunció a los medios de comunicación, este miércoles 19 de agosto presentará una estrategia en la que ha venido trabajando un grupo “élite” de la Procuraduría, con el fin de evitar que se roben los recursos para atender el terremoto.

“Desde el primer momento creamos un grupo de élite para diseñar una estrategia para asumir el control de la atención, los planes de reconstrucción”, expresó.

“Mañana lo daremos a conocer como una estrategia ya definida por nuestros expertos que están acompañando en todo momento al Gobierno nacional en la demostración de esfuerzos, de presencia y de organizar la llegada de los recursos y las ayudas a donde más se necesitan”, afirmó Eljach.

Además, dijo que se trata de una estrategia conjunta con los sectores privado y público para que se desarrolle la atención inmediata, especialmente de la infraestructura, los servicios públicos, las comunicaciones y las vías, para que las personas afectadas puedan ir retomando la cotidianidad en sus vidas.

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Eljach recordó que el presidente De La Espriella invitó al sector privado a brindar ayudas en distintas áreas, como la de construcción o la financiera, para dar alivios a los colombianos en medio de la tragedia.

El procurador general se refirió al encuentro que tendrá este miércoles con De La Espriella, en el que se espera que el mandatario le entregue a la Fiscalía el denominado “libro blanco”, en el que se detallarían supuestas conductas punibles en los últimos cuatro años.

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El procurador Gregorio Eljach afirmó que trabajará de la mano del Gobierno. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Eljach dijo que ya se tiene una parte de esa investigación, que se ha venido adelantando de forma autónoma, pero que el ente esperará conocer los resultados de las investigaciones que hizo el Gobierno nacional en medio del empalme.