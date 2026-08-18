Abelardo De La Espriella habló con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio: pidió que se suspendan los aranceles

Este martes 18 de agosto, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, reveló detalles de una comunicación telefónica que tuvo con uno de los funcionarios más cercanos al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

Se trata del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a quien el mandatario nacional le insistió en la necesidad de que se suspendan los aranceles anunciados a Colombia.

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Además, De La Espriella ordenó a su ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, viajar de inmediato a Washington para abordar de manera urgente el tema de los aranceles con las autoridades del gobierno Trump.

“Tuve una muy fructífera conversación telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Le reiteré mi solicitud para que sean suspendidos temporalmente los aranceles que afectan a los productos colombianos. Hay que surtir un trámite para lograrlo y existe toda la disposición por parte del Gobierno de los Estados Unidos para avanzar en ese propósito”, expresó.

“He dado instrucciones al ministro de Comercio, Mauricio Gómez, para que viaje hoy mismo a Washington y se ponga personalmente al frente de este tema. Le agradecí al secretario Rubio todo el apoyo que Estados Unidos le ha brindado a Colombia frente a la tragedia: ayuda económica, asistencia humanitaria y equipos de rescatistas”, puntualizó De La Espriella.

Recalcó: “También le ratifiqué nuestra determinación de fortalecer la histórica y trascendental alianza entre Colombia y los Estados Unidos. Hoy, más que nunca, Colombia y Estados Unidos deben estar unidos”.

El sábado 15 de agosto, el mandatario colombiano sostuvo una conversación con el presidente Trump: “Acabo de hablar durante 10 minutos con el presidente Donald Trump. Le agradecí profundamente toda la ayuda económica y el apoyo de los equipos de rescate de los Estados Unidos frente a la tragedia que estamos viviendo”.

“El presidente Trump también manifestó sus condolencias por las víctimas del terremoto y su solidaridad con las familias colombianas afectadas. Le dije que tenemos un enorme desafío por delante: reconstruir a Colombia en medio de la situación económica tan difícil y apocalíptica que heredé”, expresó.

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Añadió: “También le pedí que considerara la suspensión temporal de los altos aranceles que afectan a los productos colombianos, con el fin de aliviar a nuestros empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto”.

“La conversación fue muy amigable y cordial. El presidente Trump fue supremamente cálido y me manifestó su afecto por Colombia y su cariño por nuestra gente. Le reiteré mi profundo agradecimiento por la solidaridad y el apoyo de los Estados Unidos con Colombia. Hoy, más que nunca, la alianza entre Colombia y Estados Unidos es un imperativo para la reconstrucción de nuestra amada Nación”, puntualizó De La Espriella.