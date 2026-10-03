María Fernanda Cabal y Jota Pe Hernández llegarán al Partido Repúblicano, la casa política de Rodolfo Hernández y que cambió de nombre: SEMANA revela secretos de esta jugada

La derecha colombiana tendrá una nueva vertiente a partir de este sábado 3 de octubre. En Bucaramanga, la excandidata presidencial María Fernanda Cabal anunciará su incorporación al Partido Republicano, antes Liga de Gobernantes Anticorrupción, colectividad surgida en 2022 tras la derrota del ingeniero Rodolfo Hernández frente a Gustavo Petro en las elecciones presidenciales.

SEMANA conoció que Cabal lleva cocinando desde hace varias semanas el aterrizaje en el partido político fundado por Hernández, cuando se concientizó de que el Centro Democrático, la casa política de la que formó parte desde su fundación, no le aprobaría la escisión que solicitó el pasado 4 de agosto; las directivas del partido no le respondieron.

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“Busqué una salida institucional, respetuosa y democrática que permitiera tramitar nuestras diferencias doctrinales y construir un proyecto político distinto, pero la respuesta, hasta hoy, no la he recibido”, informó Cabal. “El camino sigue”, anunció el pasado jueves la excongresista como campaña de expectativa.

Y este sábado, en un evento organizado en el centro comercial donde quedan ubicadas las oficinas del Partido Republicano, desde donde despachó Rodolfo Hernández los últimos años, se oficializará, exclusivamente, la llegada de la exsenadora vallecaucana a la nueva colectividad, que se convirtió en la primera en anunciarle al Consejo Nacional Electoral su declaratoria como partido de gobierno de Abelardo De La Espriella.

Cabal, según conoció SEMANA, anunciará que será la primera militante del nuevo partido.

De izquierda a derecha: Jota Pe Hernández y María Fernanda Cabal Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA/JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Jota Pe Hernández, quien se alzó con más de 160.000 votos en las elecciones del 8 de marzo y se convirtió en uno de los congresistas más votados en los comicios parlamentarios, sigue en la Alianza Verde, pero en los mentideros políticos de Santander, su departamento de origen, no descartan su llegada próximamente al Republicano.

Hoy Jota Pe no puede saltar del Verde a la nueva casa política porque incurriría en doble militancia. No obstante, las directivas de su partido aprobaron recientemente un procedimiento de expulsión solicitado por el propio influenciador como alternativa, porque su casa política tampoco le autorizó su solicitud de escisión. Sin embargo, sí se lo permitió a la congresista Catherine Juvinao, cercana a la exalcaldesa Claudia López.

De izquierda a derecha: Jota Pe Hernández y Rodolfo Hernández. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

La llegada de Jota Pe Hernández al Partido Republicano está cocinada, pero depende de las directivas de la Alianza Verde. Al fin y al cabo, no es secreto el descontento que existe por parte del congresista con los Verdes. “Soy el que tengo que hacerme a un lado porque mis principios y mis banderas son contrarios a los de la Alianza Verde”, le dijo a SEMANA en su momento.

Cabal y Hernández han abonado terreno para esta nueva plataforma de derecha en la que ambos, los más votados de sus partidos políticos, prometen unir fuerzas y convertirse, desde el Partido Republicano, en la gran corriente política con miras a las elecciones regionales de 2027.

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Recientemente, Jota Pe, quien lleva las banderas del nuevo partido, invitó a su afamado programa digital a María Fernanda Cabal. “Perdidos, perdidos, los zurdos se sienten perdidos; dolidos, dolidos, y nos ven contra los bandidos”, se escucha en una pegajosa canción en la que Hernández y Cabal aparecieron juntos. Al final, la excandidata presidencial se ve bailando, levantando las manos, aplaudiendo, feliz, interpretando la música en la que se pronuncia varias veces el nombre de Jota Pe.

“A esta nueva tropa, téngale terror, volaremos todo por nuestra nación (…) Todos juntos, perdidos, perdidos, los zurdos se sienten perdidos, dolidos, dolidos, si nos ven contra los bandidos”, se escucha en la música. ¿A cuál tropa se refiere Hernández? ¿Es el anticipo o la campaña de expectativa de lo que se viene políticamente para ambos?, son las preguntas que quedan en el ambiente.

María Fernanda Cabal y Jota Pe Hernández no han hecho alianza política, pero, si nada extraordinario ocurre, terminarán en el Partido Republicano. Foto: CAPTURA DE VIDEO

Tras la finalización de la canción, Jota Pe llamó a Cabal “dama de hierro” y, en medio de música, hablaron del Gobierno Petro, así como de las bolsas donde Abelardo De La Espriella meterá a los narcos que caigan en poder de las autoridades, entre otros temas.

Y en la sección que Hernández llama “la hora de beber lágrimas de zurdo”, Cabal recibió como regalo un pocillo. “Es un detalle para que se dé gusto bebiendo lágrimas de zurdo”, le dijo Hernández. Hubo risas, complicidad política en el programa y, al final, Cabal exaltó a Hernández. “Te felicito”, remató ella.

Esta alianza nacería tras el cortocircuito que se vive hoy entre Defensores de la Patria y Salvación Nacional, ambos partidos cercanos a Abelardo De La Espriella, y el Centro Democrático, la casa política que lidera Álvaro Uribe Vélez.

Jota Pe llamó a Cabal “dama de hierro”. Foto: CAPTURA DE VIDEO

Nuevo nombre y nuevo logo

La colectividad tomó forma luego de que el Consejo Nacional Electoral aprobara, el 18 de agosto de 2026, la solicitud presentada por Camilo Larios, entonces director de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, para cambiar el nombre del partido por Republicano. Entre los argumentos expuestos estaba la necesidad de una casa política que representara los valores de la nueva derecha, como la libertad, la vida, la propiedad privada, la familia y un Estado austero y eficiente.

SEMANA tiene en su poder la resolución 3894 del CNE firmada por los exmagistrados Benjamín Ortiz, Alfonso Campo y Álvaro Echeverry, donde autorizan el cambio de identidad del partido.

Volviendo a la casa política de Rodolfo Hernández, pasó de ser de centroderecha, como el país la vio en 2022, a derecha pura, siguiendo la ideología de Donald Trump, Nayib Bukele, Javier Milei, José Antonio Kast, Giorgia Meloni, Keiko Fujimori y Santiago Abascal, entre otros.

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El logo de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, con un círculo multicolor, pasó a la historia porque el CNE aprobó que, tras el cambio del nombre a Partido Republicano, el logo sea un águila color dorado con un fondo azul oscuro. El animal significa renovación, fuerza, visión y libertad, una palabra que ha puesto de moda María Fernanda Cabal en las últimas semanas, cuando ha dicho que hoy no tiene jefe y tiene la potestad de opinar lo que estima conveniente.

Una fuente de alto nivel le dijo a este medio que Cabal tendrá entre sus potestades dar avales a las candidaturas para las elecciones locales en 2027.

María Fernanda Cabal, ex senadora del Centro Democrático. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Uno de los interrogantes que queda en el aire es qué pasará con José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y esposo de María Fernanda Cabal, quien renunció al Centro Democrático en febrero de 2026 y saltó a los brazos de Salvación Nacional, dirigido por el senador Enrique Gómez Martínez.

El cambio de partido se dio en medio de fuertes tensiones entre el ganadero y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Lafaurie seguirá los pasos de Cabal y terminará en el Partido Republicano? ¿Por qué Cabal optó por el Partido Republicano y no por Salvación Nacional? Son otras de las preguntas que quedan en el aire.

Por ahora, Cabal llegará sola al Partido Republicano, pero lo más probable es que se traiga a otras figuras del Centro Democrático e, incluso, de Salvación Nacional y de otros sectores de derecha. La figura más visible que llegará es Jota Pe Hernández.