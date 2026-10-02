Abelardo De La Espriella lideró consejo de seguridad en Sucre: el presidente impartió varias instrucciones

En medio de una agenda regional que adelantó este viernes 2 de octubre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, el mandatario convocó a un consejo de seguridad en Sucre.

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En esa reunión de alto nivel que contó con la participación de autoridades municipales y departamentales, De La Espriella impartió varias instrucciones a la Fuerza Pública.

Medidas que detalló por medio de su cuenta personal de X: “Desde Sucre encabecé el Consejo de Seguridad con el mando militar y de policía para blindar el departamento, golpear las estructuras criminales y defender a la gente buena y trabajadora”.

Entretanto, este viernes la Fuerza Pública, siguiendo las órdenes del presidente De La Espriella, propinó un fuerte golpe en contra del Clan del Golfo. De acuerdo con el mandatario colombiano, fue dado de baja alias Terry.

“¡Golpe al narcoterrorismo en Antioquia! Fue dado de baja Cristian Camilo Chavarría Tapias, alias “Terry” o “Keiner”, cabecilla de zona de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del grupo narcoterrorista Clan del Golfo”, indicó el jefe de Estado en sus redes sociales.

Y agregó en el mensaje: “Este cabecilla dirigía el narcotráfico, las extorsiones y el desplazamiento forzado en Betania, Hispania, Ciudad Bolívar, Jericó y Andes. Su caída golpea las finanzas criminales y la capacidad de esta estructura para aterrorizar a las comunidades del suroeste antioqueño”.

“¡Los colombianos merecen vivir y trabajar sin pagarles extorsiones a los bandidos! Seguiremos persiguiendo a estas estructuras y a sus cabecillas con toda la fuerza del Estado”, subrayó el presidente.

Finalmente, al cierre de esta semana, el mandatario colombiano dio otro balance de orden público y acciones de las autoridades contra estructuras criminales: “¡Seguimos golpeando al narcoterrorismo y sus finanzas! En las últimas 24 horas:

• 61 capturados y 3 sometidos.

• 2.860 kilos de cocaína incautados, incluidos 862 en Valencia, España, en un contenedor procedente de Buenaventura.

• 3 laboratorios de procesamiento de drogas afectados.

• 11 integrantes del Clan del Golfo capturados en Antioquia y Chocó.

• 18 integrantes de las bandas “El Mesa” y “La Miel” capturados en Antioquia.

• 4 unidades de producción minera ilegal, 2 dragas y 6 motores afectados”.

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También indicó: “Desde el 7 de agosto, el balance acumula 29.206 capturas, 113.607 kilos de estupefacientes incautados y 3.096 armas de fuego fuera de circulación. Mi orden es clara: perseguir a los criminales, cortar sus fuentes de financiación y proteger a los colombianos. ¡La ofensiva continúa!”.