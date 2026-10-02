Abaten a alias Terry, cabecilla del Clan del Golfo, y a otros dos integrantes: así fue la operación

El Ejército Nacional, por medio de la Séptima División, dio un duro golpe al Clan del Golfo en el municipio de Jericó, en el departamento de Antioquia. En estos combates, fue abatido alias Terry, cabecilla de la organización, junto con otros dos integrantes.

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“En el lugar se presentó un combate que dejó como resultado la muerte en desarrollo de operaciones militares de tres integrantes de la subestructura Edwin Román, del Clan del Golfo. Entre los neutralizados se encuentra alias Terry, quien tendría una trayectoria criminal de más de cinco años, ejecutando su accionar delictivo en las subregiones del Nordeste y Suroeste de Antioquia”, detallaron desde el Ejército.

Por medio de su cuenta de X, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, se pronunció sobre esta operación militar: “¡Golpe al narcoterrorismo en Antioquia! Fue dado de baja Cristian Camilo Chavarría Tapias, alias “Terry” o “Keiner”, cabecilla de zona de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del grupo narcoterrorista Clan del Golfo”.

De igual manera, señaló que “este cabecilla dirigía el narcotráfico, las extorsiones y el desplazamiento forzado en Betania, Hispania, Ciudad Bolívar, Jericó y Andes. Su caída golpea las finanzas criminales y la capacidad de esta estructura para aterrorizar a las comunidades del suroeste antioqueño”.

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Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, dijo que este sujeto abatido había sido señalado como responsable del asesinato de un joven futbolista. “Este criminal también es señalado como presunto autor material del homicidio de Andrés Felipe Herrera Quiroz, reconocido futbolista del Suroeste, a quien asesinaron a disparos en la puerta de su casa, en Jardín. En la operación también habrían sido neutralizados otros dos integrantes de esta estructura criminal”, señaló el mandatario.

El Ejército también informó que, durante los combates, uno de sus uniformados resultó herido: “Durante la operación militar, un soldado resultó herido. De inmediato recibió los primeros auxilios por parte de enfermeros militares de combate y posteriormente fue evacuado a un centro asistencial en donde a esta hora recibe atención médica especializada”.