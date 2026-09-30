Fico Gutiérrez estará fuera de Medellín unos días y dejará alcalde encargado: este es el motivo

Mientras el mandatario esté fuera de la ciudad de Medellín, Manuel Villa, actual secretario de Seguridad y Convivencia, quedará como alcalde encargado.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que se ausentará durante unos días de la ciudad para tomar vacaciones con su familia durante la semana de receso escolar.

Gutiérrez comunicó la decisión a través de su cuenta de X y explicó que aprovechará el receso escolar para pasar unos días junto a su esposa, Margarita, y sus hijos.

El mandatario aseguró que, si dependiera de él, no tomaría vacaciones porque le gusta permanecer de tiempo completo al frente de la Alcaldía. Sin embargo, señaló que consideró importante aprovechar estos días para compartir con su familia.

“Si es por mí, yo no saco vacaciones, realmente me gusta estar tiempo completo acá”, manifestó Gutiérrez al explicar la decisión.

La salida será temporal y, según indicó el alcalde, no significa que vaya a desconectarse de la administración distrital. Gutiérrez aseguró que continuará pendiente de los asuntos de la ciudad durante los días que permanezca por fuera.

Para asumir temporalmente el despacho, el alcalde designó a Manuel Villa, a quien calificó como una persona en la que confía plenamente y destacó por su experiencia al frente de la Secretaría de Seguridad.

“Confío plenamente en Manuel y sé de sus capacidades para liderar la ciudad y el equipo de la Alcaldía de Medellín”, señaló Gutiérrez.

Villa, por su parte, agradeció la confianza y aseguró que tanto él como el equipo de gobierno continuarán trabajando durante la ausencia del mandatario.

El funcionario afirmó que la ciudadanía puede estar tranquila y que permanecerán al frente de los asuntos de Medellín, con presencia en las calles y atención a las situaciones que se presenten durante estos días.

La Alcaldía continúa, además, con su agenda habitual mientras Gutiérrez permanece fuera de la ciudad. El propio mandatario insistió en que seguirá conectado y atento a lo que ocurra.

La ausencia, por tanto, corresponde a unos días de vacaciones familiares durante el receso escolar, mientras Villa asume temporalmente como alcalde encargado.

Gutiérrez cerró su anuncio reiterando que regresará próximamente a Medellín y agradeció a Villa por asumir esta responsabilidad durante su ausencia.