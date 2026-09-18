Los destinos colombianos e internacionales más buscados y más económicos de cara a la semana de receso escolar

Con la llegada de la semana de receso escolar de octubre, muchas familias se encuentran definiendo sus planes de viaje. KAYAK, un buscador de viajes tradicional para los colombianos, mostró qué destinos son los más buscados y los de mayor tendencia entre los viajeros colombianos para este periodo, así como qué pueden esperar en cuanto a los precios de los vuelos.

Además, con el objetivo de ayudar a aquellos que todavía están planificando sus escapadas, el buscador señaló qué días muestran las tarifas aéreas más bajas para viajar.

Machu Picchu cambiará el sistema de venta de entradas tras el escándalo por uso de bots que dejó sin boletos a miles de turistas

El pueblo de Cundinamarca que pocos viajeros conocen: tiene lagunas sagradas, termales y paisajes de páramo

El análisis sobre las búsquedas de vuelos nacionales e internacionales muestra que el interés general se mantiene relativamente estable frente al año anterior, aunque el interés por destinos específicos presenta variaciones.

Bogotá se destaca tanto como el destino nacional más buscado como el que registra mayor crecimiento en las búsquedas entre los viajeros colombianos.

Bogotá y Miami lideran en popularidad y crecimiento en búsquedas. Según las búsquedas de vuelos, Bogotá, Santa Marta, Cartagena, Medellín y San Andrés son los cinco destinos nacionales más buscados por los viajeros colombianos, mientras que Miami, Punta Cana, Ciudad de Panamá, Cancún y Orlando lideran el ranking internacional de búsquedas.

Bogotá, panorámica del Centro Internacional Foto: Guillermo Torres / Semana

Santa Marta - Colombia Foto: Getty Images

Torre del Reloj Cartagena de Indias Foto: Getty Images/iStockphoto

Medellín Foto: Área Metropolitana del Valle de Aburrá - API

Johnny Cay, en San Andrés Foto: Getty Images

Centro de Miami, gente caminando por el río Miami Foto: Getty Images

Punta Cana, República Dominicana Foto: Turismo de Republica Dominicana

Ciudad de Panamá Foto: Cortesía Copa Airlines

Cancún, México Foto: Turismo Cancún

Panorámica del centro de Orlando, una de las ciudades más visitadas en Estados Unidos y una de las principales de La Florida. Foto: Visit Orlando

Entre los destinos que registran el mayor crecimiento en búsquedas de vuelos durante este periodo, Bogotá y Medellín lideran el ranking nacional, con aumentos del 84 % y del 10 %, respectivamente, frente al año anterior. En el ámbito internacional, Miami y Río de Janeiro encabezan el ranking, ambos con un incremento del 23 % en las búsquedas de vuelos frente al año anterior.

Los destinos más económicos

Los datos de KAYAK también identifican los destinos con las tarifas aéreas promedio más económicas para viajar durante la semana de receso.

Dentro de Colombia, Cali, Bucaramanga y Pereira encabezan las opciones con los precios promedio más bajos, con tarifas de 251.974 pesos, 255.498 pesos y 282.093 pesos, respectivamente. Además, en los tres destinos, los precios promedio de los vuelos muestran caídas frente al año anterior, concretamente del 7 %, 44 % y 18 %, respectivamente.

Para quienes consideran un viaje internacional, Ciudad de Panamá se posiciona como el destino internacional más económico, con una tarifa promedio de 1.173.031 pesos, seguida de Ciudad de México, con 1.442.294 pesos, y Lima, con 1.457.649 pesos.

Días más económicos para viajar

Ser flexible con las fechas de viaje podría ayudar a los viajeros a ahorrar durante la semana de receso.

Según el análisis de KAYAK, el 3 de octubre es actualmente el día más económico para viajar a destinos nacionales, con un precio promedio de 366.764 pesos, mientras que el 5 de octubre es el día más económico para regresar, con un precio promedio de 313.408 pesos.

Para los viajes internacionales, el 9 de octubre registra actualmente las tarifas de salida más bajas, con un promedio de 1.422.144 pesos, mientras que el 7 de octubre presenta las tarifas de regreso más económicas, con un promedio de 1.379.907 pesos.

“La semana de receso brinda a los colombianos la oportunidad de explorar destinos tanto dentro como fuera del país. Este año, estamos viendo un crecimiento en las búsquedas hacia Bogotá, mientras que Cali, Bucaramanga y Pereira se destacan por registrar tarifas aéreas promedio más bajas frente al año pasado. Para quienes están planeando su viaje durante la semana de receso, considerar fechas diferentes a las tradicionales puede abrir la puerta a opciones más económicas. Nuestros datos muestran que mover unos días la fecha de salida o regreso puede hacer una diferencia en el precio del tiquete”, señaló Alejandro Lombana, director senior comercial para Latinoamérica de KAYAK.

La semana de receso escolar en Colombia comprende del 5 de octubre de 2026 al 12 de octubre del mismo año, con retorno a clases el 13 de octubre de 2026.