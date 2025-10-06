¿Qué hacer en Bogotá durante la semana de receso? Agéndese con los mejores planes y actividades programados en la ciudad

¿Sin planes para la semana de receso escolar? No se preocupe, por fortuna Bogotá cuenta con una amplia agenda de actividades culturales, recreativas y artísticas pensadas para todas las edades: desde niños, hasta jóvenes y grupos de familias.

Para conocer más detalles sobre los eventos programados en la capital colombiana, así como los espacios de diversión, aprendizaje y creatividad disponibles, que prometen convertir estos días de descanso en una experiencia inolvidable, se recomienda consultar la plataforma Agéndate con Bogotá, que reúne los eventos públicos y privados de la ciudad durante el receso escolar.

En ella los ciudadanos pueden consultar mapas interactivos con fechas, horarios y ubicaciones de los planes que se van a realizar en la ciudad, según explica la Alcaldía de Bogotá a través de su página web.

Asimismo, explica que hay dos formas de explorarla. La primera consiste en ingresar a mapas.bogota.gov.co y en la parte lateral izquierda elegir la opción ‘Agéndate con Bogotá’. Enseguida aparecerán en el mapa los puntos que ubican todas las actividades con información básica, hora, lugar, fecha y si tiene costo.

La oferta de actividades incluye planes para todas las edades y gustos. | Foto: Getty Images

La segunda forma de explorar esta plataforma es descargando la app desde Google Play o App Store totalmente gratis, encontrando entre las opciones actividades deportivas, lúdicas, artísticas y culturales. Algunas de estas son:

Obras de teatro gratis

Desde el pasado 1 de octubre hasta el 12 de este mismo mes, diez obras de teatro gratis llegan a escenarios de Bogotá gracias a una iniciativa denominada Encuentro Escena Joven, un espacio que, a diferencia de otros festivales, está dedicado exclusivamente a creadores entre 18 y 30 años.

Entre las obras aún disponibles se encuentran: Cuando Margarita sea Maggie (8 de octubre a las 7:00 p. m). Lugar: Teatro el Parque - Cra. 5 # 36-05; El laberinto de cristal (9 de octubre a las 7:00 p. m.) Lugar: Teatro el Parque - Cra. 5 # 36-05; Fragmentos (10 de octubre a las 7:00 p. m.) Lugar: Teatro el Parque - Cra. 5 # 36-05.

Cursos vacacionales en Planetario de Bogotá

Del 7 al 10 de octubre de 2025 se ofrecerá en este emblemático recinto de Bogotá un “Curso vacacional infantil de biología: La vida en todas partes”, dirigido a niños y niñas de 4 a 12 años. El valor de la entrada se puede consultar en Tuboleta.com

También se realizará un “Curso vacacional de Introducción a la Astronomía”, en el que se explorarán los misterios del cosmos.

Planes vacacionales en la semana de receso escolar en Bogotá. | Foto: Cortesía - Alcaldía Mayor de Bogotá

El show de Silverio

El 10 de octubre llega al domo del Planetario de Bogotá Su Majestad ‘Silverio’, un artista que fusiona la electrónica con el performance en un espectáculo irreverente y visceral que se llevará a cabo a las 8:00 p. m.

Obra de teatro: ‘Raíz de ébano’

Desde el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), se extiende la invitación a no perderse la obra de teatro Raíz de ébano, que llega al Teatro Jorge Eliécer Gaitán con una puesta en escena con lo mejor de la danza tradicional del pacífico colombiano.

La cita es el viernes 10 de octubre de 2025, a las 7:00 p. m. Entrada con costo.