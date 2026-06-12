A solo unas horas de Bogotá: el destino ancestral que pocos conocen y sorprende por sus paisajes

Aunque muchos viajeros buscan destinos famosos para sus viajes de fin de semana, en Boyacá existe un municipio que aún conserva el encanto de los lugares que son poco explorados.

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Se trata de Chíquiza, un pueblo ubicado cerca de Tunja y conocido por un curioso significado: su nombre, proveniente de la lengua chibcha, se traduce como “campo pelado” o erial.

Rodeado de montañas, páramos y paisajes típicos del altiplano boyacense, este municipio se ha convertido en una alternativa para quienes desean desconectarse del ruido urbano y acercarse a la riqueza natural e histórica de la región.

Además de sus escenarios rurales, Chíquiza guarda una estrecha relación con las tradiciones ancestrales de los muiscas.

En su historia, el municipio anteriormente era conocido como San Pedro de Iguaque. Sin embargo, su nombre fue cambiado oficialmente en el año2003.

Este lugar también se destaca por su historia, ya que fue fundado en 1556 y durante varios años hizo parte de la jurisdicción de Tunja antes de ser reconocido como municipio.

¿Qué atractivos turísticos tiene?

Uno de los principales atractivos turísticos es la Laguna de Iguaque, ubicada dentro del Santuario de Fauna y Flora Iguaque.

Este lugar de agua es considerado uno de los sitios más importantes para la cultura muisca. Según la tradición, allí emergió Bachué, figura considerada la madre de la humanidad en esta cosmogonía indígena.

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Más allá de la laguna, los visitantes pueden recorrer senderos y espacios naturales como El Carrizal, La Cueva del Indio, el Pozo de la Vieja y Morro Negro.

También sobresale la Hacienda Versalles, así como la Capilla Doctrinera de San Isidro, reconocida por su valor patrimonial.

La cultura local también llama la atención. Sus habitantes son conocidos por actividades agrícolas y por la elaboración de artesanías tradicionales, entre ellas ruanas, cobijas y tejidos elaborados con lana virgen.

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¿Cómo llegar a Chíquiza?

Para llegar a este municipio, los viajeros deben recorrer aproximadamente 24 kilómetros desde Tunja.

Desde Bogotá, la distancia es cercana a los 160 kilómetros. Quienes deseen visitar el Santuario de Fauna y Flora Iguaque pueden acceder por rutas que conectan con Villa de Leyva o Arcabuco.

Aunque gran parte del trayecto es transitable, algunos sectores sin pavimentar pueden representar dificultades para vehículos pequeños.