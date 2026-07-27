El municipio antioqueño que tiene a un célebre poeta como hijo ilustre, un destino reconocido por sus calles empedradas y paisajes

El departamento de Antioquia es el más poblado de Colombia y está conformado por 125 municipios. Uno de ellos es Angostura, ubicado a 132 kilómetros de Medellín, un recorrido de aproximadamente tres horas por carretera.

De acuerdo con el portal de turismo Antioquia Travel, este municipio, de más de 12.000 habitantes, es reconocido por sus calles empedradas y sus veredas, rodeadas de paisajes al pie de montañas y ríos.

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Asimismo, se destaca por sus trapiches, donde se produce panela. Angostura también es la tierra de adopción del sacerdote Mariano de Jesús Euse, conocido como el padre Marianito. El religioso nació en Yarumal, municipio vecino de Angostura, en 1845, pero se trasladó allí desde muy joven y ejerció el sacerdocio durante 45 años. Fue beatificado el 8 de abril de 2000.

Otro de los hijos ilustres del municipio es el poeta Porfirio Barba Jacob.

Este es el templo Nuestra Señora de Chiquinquirá. Foto: Alcaldía Municipal de Angostura/API.

Sitios de interés

Entre los principales atractivos se encuentran las cuevas del padre Marianito. Ubicadas en la vereda La Quinta, fueron el lugar donde el sacerdote se refugió durante la Guerra de los Mil Días. “Allí realizaba las misas, celebraba bautizos y matrimonios. Es un atractivo religioso que debe conocer para aprender un poco más de historia”, señala Antioquia Travel.

El templete de la Virgen del Carmen es otro sitio destacado. Fue construido en 1968 bajo el liderazgo del presbítero José Dolores García. “Allí se realizan diferentes actividades religiosas y desde allí se puede disfrutar de un excelente paisaje de zonas urbanas y rurales del Municipio; adicionalmente, es un lugar para realizar actividades donde se puede compartir en familia y con amigos”, agrega la publicación turística antioqueña.

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El templo San José de Angostura también es reconocido como uno de los sitios imperdibles. Fue construido en 1822 y se convirtió en el santuario del padre Marianito.

La casa museo de Porfirio Barba Jacob es otro lugar para visitar. Su construcción comenzó en 1978 y fue inaugurada cinco años más tarde como un espacio de patrimonio cultural del municipio y para conservar el legado del poeta.

La hacienda Las Margaritas es otra parada destacada al visitar Angostura. Está ubicada en la vereda La Culebra. “Es una casona de la época de la República, con un estilo colonial y en ella se conserva la memoria de uno de los poemas más emblemáticos de Porfirio Barba Jacob, ‘La parábola del retorno’”, subraya Antioquia Travel.