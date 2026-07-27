Bogotá es un destino que ofrece escenarios ideales para compartir momentos especiales. Sus barrios, parques, miradores y zonas gastronómicas brindan espacios para celebrar ocasiones importantes, reunirse con amigos o disfrutar de una cita en un ambiente acogedor.

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La combinación de una amplia oferta de entretenimiento, una vibrante vida cultural y una cocina de calidad hacen de la capital del país un destino perfecto para quienes buscan crear recuerdos alrededor de una buena mesa.

La lista de sitios para visitar y disfrutar es larga, pero hay uno de ellos que tiene unas características muy particulares, en donde los visitantes pueden disfrutar de una gran vista de la ciudad, sus atardeceres y la belleza natural que la rodea, caracterizada, principalmente, por los cerros orientales.

Se trata de La Fragata Giratorio, un lugar reconocido, ubicado al norte de Bogotá, que tiene como particularidad el hecho de que brinda vistas panorámicas de la ciudad, gracias a que gira 360 grados sobre su eje.

Este es uno de los restaurantes más clásicos y visitados en Bogotá. Foto: Página Fragata Giratorio/API.

Es un sitio para vivir una experiencia diferente, pues los visitantes tienen la posibilidad de observar no solo la ciudad desde un piso 12, sino también los cerros orientales, mientras disfrutan de una velada que es ideal para dos.

Su especialidad es la comida de mar, por lo que quienes quieren vivir esta experiencia pueden disfrutar de preparaciones como pargo rojo al grill, lomo de atún en plancha y arroz con mariscos, entre muchos otros platos de alta cocina.

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Otras opciones

Y si bien este lugar es muy apetecido no solo por su comida, sino por su gran vista, hay otros lugares que también se convierten en miradores imperdibles de conocer. Por ejemplo, está el Restaurante Casa Santa Clara, ubicado en el Cerro de Monserrate.

Restaurante Casa Santa Clara, en Monserrate. Foto: Restaurantes Monserrate/API.

Este sitio se ha convertido en una gran vitrina de la cocina colombiana, pues ofrece una carta con una variedad de preparaciones que son reflejo de la diversidad de paisajes, culturas, alimentos y tradiciones culinarias que tiene Colombia, con propuestas que van desde el archipiélago de San Andrés y Santa Catalina hasta la Amazonía, pasando por el Caribe, la Región Andina, el Litoral Pacífico y los Llanos Orientales, según se muestra en su página web.

De igual forma, está Tramonti, un restaurante que con el tiempo se ha consolidado en un sitio con un mirador icónico con vistas a la ciudad. Una de las recomendaciones es visitarlo en los atardeceres, para una mejor experiencia panorámica, y también disfrutar de la ciudad iluminada en la noche. Es un sitio recomendado por su comida mediterránea e italiana.