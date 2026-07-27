Cambio radical en el mapa turístico de Colombia: Estos son los destinos en tendencia por los viajeros en 2026

En el primer semestre de 2026, varios destinos emergentes de Colombia tuvieron un importante incremento de turistas extranjeros frente al mismo periodo del año anterior.

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El primero de ellos fue Vaupés, que tuvo un aumento de 63,2%. Le siguió Guaviare, con 24,7%; Guainía, con 21,9%; y Nariño, con 21,7%.

“Estas cifras confirman que Colombia tiene una oportunidad enorme para seguir posicionando nuevos destinos ante el mercado internacional. El interés de los viajeros ya no se concentra únicamente en los lugares tradicionales, sino que también se está abriendo hacia territorios con propuestas diferenciales, experiencias de naturaleza, cultura, aventura y autenticidad”, señaló Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

Santuario de Las Lajas, en Nariño. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

Y agregó: “También se destacaron Meta, con un crecimiento de 9,0%; Sucre, con 8,9%; Tolima, con 8,8%; San Andrés, con 8,2%; Amazonas, con 6,6%; y Risaralda, con 4,9%”.

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En cuanto al top tres de los destinos más visitados, Bogotá, Antioquia y Bolívar continuaron concentrando el mayor número de llegadas de viajeros internacionales, con participaciones de 35,8%, 24,8% y 18,9%, respectivamente. En ciudades, Bogotá lideró con 869.000 visitantes, seguida por Medellín, con 568.000; Cartagena de Indias, con 457.000; y Cali, con 96.000.

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“Uno de los desafíos es convertir el crecimiento de los destinos emergentes en desarrollo sostenible para las regiones, fortaleciendo la conectividad, la promoción y la comercialización de productos turísticos. Esto permitirá ampliar las oportunidades para más territorios y consolidar una oferta internacional más diversa, competitiva y descentralizada”, agregó Anato.

Incremento en turismo náutico

Por otra parte, cada vez más viajeros internacionales eligen el mar como punto de entrada al país, atraído con la exploración de destinos como Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y el Pacífico colombiano.

De acuerdo con cálculos de ProColombia a partir de datos de la Dimar, entre enero y marzo de 2026, Colombia registró 391 recaladas o llegadas temporales de embarcaciones a puerto, lo que representó un crecimiento de 14,3 % frente al mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 342. “Gracias a nuestra diversidad costera, Colombia se está posicionando como un destino cada vez más atractivo para los viajeros náuticos”, señaló Anato.

Este comportamiento estuvo acompañado por el aumento del 11 % en el número de pasajeros, alcanzando un total de 1.040 viajeros durante el primer trimestre del año. Por tipo de embarcación, los catamaranes evidenciaron uno de los mayores dinamismos, al pasar de 23 recaladas en 2025 a 60 en 2026, lo que significó un incremento de 160,9 %. También se destacó el comportamiento de los yates, que registraron un crecimiento de 42,4 %, al pasar de 33 a 47 recaladas.