Destacan que un importante porcentaje de turistas prefiere hablar y reservar con un agente de viajes: “Factor humano”

La tecnología y la implementación de la IA están cambiando la forma de viajar.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), las tendencias muestran que los viajeros buscan experiencias más auténticas, flexibles y personalizadas, relacionadas con bienestar, naturaleza, viajes familiares, trabajo remoto y destinos menos congestionados.

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“Hoy el viajero no solo necesita una reserva. Necesita orientación, respaldo y soluciones rápidas ante cualquier imprevisto. Allí es donde las agencias de viajes marcan la diferencia, porque transforman información en decisiones seguras y expectativas en experiencias bien diseñadas”, explicó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

De acuerdo con el informe Supercharging Travel: 10 Trends That Will Shape the Industry Over the Next Decade, de PhocusWire, el 64 % de los viajeros de la generación Z en Estados Unidos ha tomado decisiones de viaje a partir de contenido visto en redes sociales. No obstante, el 33 % de los viajeros siente confianza al hablar con un agente de viajes y el 27 % prefiere reservar con agencia de viajes.

Para Anato, esta tendencia confirma “que, aunque el turista está más informado, el factor humano seguirá siendo determinante para asesorar, diseñar experiencias, generar confianza y responder frente a escenarios inesperados”.

Turista de pie con su equipaje contemplando la puesta de sol desde la ventana del aeropuerto. Foto: Getty Images

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El precio también continúa siendo determinante, especialmente para esta generación y para los millennials, tanto en tiquetes aéreos como en alojamiento.

Fuerte incremento del gasto de los turistas extranjeros en Colombia

Un crecimiento del 10,8 % registró el gasto de los visitantes extranjeros en el país frente a 2024, según la actualización de la Cuenta Satélite de Turismo (CST) del Dane, con análisis de ProColombia.

Colombia recibió en 2025 un gasto de USD 13.498 millones por parte de los turistas internacionales. “Esta cifra, conocida técnicamente como ‘gasto del turismo receptor’, representa el dinero que los viajeros internacionales gastaron en Colombia en transporte, alojamiento, alimentación y otros servicios durante su estadía, y equivale al 69,8 % de todo el gasto turístico registrado en el país el año pasado. El sector también se consolidó como generador de empleo, con cerca de un millón de personas ocupadas en actividades turísticas”, señaló ProColombia.

“Estas cifras del Dane confirman que el turismo internacional se consolida como uno de los motores más dinámicos de la economía colombiana. El crecimiento del gasto de los visitantes extranjeros, del valor agregado y, especialmente, de la generación de empleo, refleja el trabajo articulado entre el sector público y privado para posicionar a Colombia como un destino atractivo, seguro y diverso ante el mundo”, afirmó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.