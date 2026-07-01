¿Viajar al exterior será más caro? Anato alerta por nuevo cobro en los tiquetes

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO) manifestó su preocupación por la reglamentación del impuesto de salida del país por vía aérea establecida en el Decreto 0625 de 2026, al considerar que el nuevo cobro para los tiquetes aéreos internacionales podría afectar el crecimiento del turismo, la conectividad y el desarrollo económico.

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Según explicó el gremio, la norma, expedida el 19 de junio por el Ministerio de la Igualdad y Equidad, reglamenta el impuesto de salida del país para nacionales y extranjeros, residentes o no en Colombia.

El decreto establece que el gravamen, equivalente a un dólar estadounidense o su valor en pesos de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado (TRM), será cobrado al momento de la compra del tiquete aéreo internacional.

De acuerdo con la reglamentación, los recursos serán administrados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y estarán destinados a financiar programas de prevención y lucha contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes y la pornografía infantil.

📰#ComunicadoANATO

ANATO advierte preocupación por reglamentación de nuevo cobro en tiquetes aéreos internacionales



🔹 Los #tiquetesaéreos tienen un IVA del 19%. Añadir una carga tributaria adicional afecta el crecimiento del sector #turístico y por ende la #conectividad y el… pic.twitter.com/STblKNGyjl — ANATO Nacional (@AnatoNacional) July 1, 2026

No obstante, ANATO señaló que la incorporación de un nuevo cobro representa una carga adicional para el transporte aéreo y para la cadena turística.

“Desde ANATO somos enfáticos en señalar que imponer nuevas cargas tributarias al sector y al transporte aéreo podría afectar el crecimiento del turismo y, a su vez, la conectividad y el desarrollo económico del país. Hoy los tiquetes aéreos ya tienen un IVA del 19 % y la cadena turística enfrenta una carga impositiva importante”, afirmó Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva del gremio.

La dirigente aclaró que la asociación comparte el propósito de fortalecer las acciones para proteger a la niñez, aunque considera que existen otras alternativas para financiar esas iniciativas.

“Compartimos plenamente el propósito de proteger a la niñez; sin embargo, consideramos que ese objetivo debe alcanzarse a través de mecanismos articulados desde las entidades competentes, sin generar mayores costos para los viajeros ni nuevas obligaciones operativas para el sector”, señaló.

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En el comunicado, ANATO reiteró su compromiso con la prevención de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en el contexto de los viajes y el turismo. Asimismo, recordó que la legislación turística vigente ya contempla mecanismos para financiar programas de prevención sobre esta problemática.

Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de ANATO. Foto: Cortesía ANATO

El gremio indicó que el artículo 43 de la Ley 300 de 1996, modificado por la Ley 1101 de 2006, establece que un porcentaje de los recursos del Fondo Nacional de Turismo (FONTUR), así como las multas impuestas a prestadores de servicios turísticos en desarrollo de la Ley 679 de 2001, deben destinarse a financiar políticas y campañas relacionadas con la prevención de estos delitos.

Finalmente, ANATO hizo un llamado a revisar los efectos de la medida sobre el transporte aéreo y el turismo, al tiempo que reiteró su disposición para contribuir a la protección de la niñez mediante mecanismos que, según el gremio, no impliquen nuevas cargas tributarias para los viajeros ni para los actores del sector turístico.