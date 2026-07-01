El error que hace que un vuelo barato termine costando mucho más y afectando el bolsillo

Viajar en avión puede parecer una de las formas más rápidas y cómodas de llegar a cualquier destino, pero un pequeño descuido al momento de comprar un tiquete puede terminar afectando el bolsillo.

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Aunque muchas personas se enfocan únicamente en encontrar el precio más bajo, hay varios errores que son frecuentes y que, al final, hacen que el viaje resulte mucho más costoso de lo que se esperaba.

Uno de los errores más comunes es dejar la compra para última hora. A medida que se acerca la fecha del vuelo, la disponibilidad disminuye y los precios suelen aumentar, reduciendo además las opciones de horarios y aerolíneas.

Planear de manera anticipada sigue siendo una de las mejores estrategias para ahorrar dinero y evitar problemas cerca de la fecha del viaje.

Si se quiere tener comodidad en un vuelo, es importante tener en cuenta algunos trucos. Foto: Getty Images

Otra cosa que suele pasar desapercibida son las condiciones de la tarifa. En muchos casos, los tiquetes más económicos no incluyen equipaje en cabina, selección de asiento o permiten cambios sin cobros adicionales.

Cuando el viajero necesita alguno de estos servicios después de la compra, termina pagando más de lo que habría costado una tarifa superior desde el principio.

También es común subestimar los tiempos en el aeropuerto. Llegar con pocos minutos de anticipación puede causar estrés e incluso hacer perder el vuelo, especialmente durante temporadas de alta demanda, cuando las filas para registrar equipaje y pasar los controles de seguridad suelen ser más largas.

Las condiciones de salud pueden ser un factor por el cual usted no pueda tomar un vuelo Foto: Getty Images

La improvisación también juega en contra del presupuesto. No revisar con tiempo el transporte hacia el aeropuerto, las conexiones o los posibles retrasos puede convertirse en gastos inesperados, como cambios de reserva, transporte adicional o incluso una noche extra de alojamiento.

Tener activas las notificaciones de la aerolínea y tener un plan alternativo puede evitar estos líos.

Otro error frecuente consiste en no calcular el costo total del viaje. Además del pasaje, es importante considerar alimentación, traslados, impuestos, equipaje y otros gastos que suelen aparecer durante el recorrido. Tener un presupuesto realista ayuda a evitar sorpresas que sean molestas.

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La principal recomendación es sencilla, y se centra en planear con tiempo, leer cuidadosamente las condiciones del tiquete y prever posibles imprevistos.

Esas acciones, aunque parezcan algo realmente básico, pueden marcar la diferencia entre un viaje económico y una experiencia mucho más costosa de lo que se planeó.