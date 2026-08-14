Así es la segunda ciudad más grande del mundo construida en un desierto; es una metrópolis latinoamericana

Una de las ciudades más antiguas de América Latina es Lima, la capital peruana, cuya fundación se dio en 1535.

Esta urbe, que tiene alrededor de 10 millones de habitantes, se ha destacado como un importante destino gastronómico y cultural en el mundo.

La ciudad cuenta con la particularidad de haber sido edificada sobre un desierto. Por su elevada población, es considerada la segunda ciudad en el mundo construida en estas condiciones. Solo es superada por El Cairo, la capital de Egipto, que a su vez es la ciudad más grande de África y del mundo árabe.

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Pese a las condiciones áridas de la zona desértica, la capital peruana se ha adaptado a aspectos, como la escasez del agua, y ha prosperado por medio de la adopción de prácticas sostenibles y tecnológicas, según describe el medio local La República.

Lima, Perú. Foto: Guillermo Torres Arcadia

Principales atractivos

De acuerdo con Perú Travel, entre los principales atractivos de la ciudad se encuentra el centro histórico, declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1991.

“Las edificaciones que rodean la Plaza Mayor parece que están detenidas en el tiempo, pues aún se conservan muchos de los balcones coloniales que se veían en la Lima de ayer. Si es un ferviente religioso, puede visitar la Basílica Catedral de Lima, ubicada a unos pasos de la Plaza Mayor de Lima, y distintas iglesias (Las Nazarenas, por ejemplo) y monasterios (de Santa Rosa de Lima, por citar uno) de que mantienen su esencia desde que fueron creadas: ninguna ha sufrido modificaciones forzosas”, señala la publicación sobre esta zona de la ciudad que tiene numerosos museos.

El centro Histórico de lima es Patrimonio de la Humanidad declarado por la Unesco en 1991. Foto: Cortesía de Promperú/ El País

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“El Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia de Perú cuenta en su interior con la mejor colección de la época prehispánica. A su vez, puede visitar el Museo Larco, Museo de Arte de Lima (MALI), Museo de Arte Contemporáneo (MAC) y el Museo Pedro de Osma, que están a la vanguardia artística de la sociedad global”, subraya Perú Travel.

Los mejores hoteles de Lima se encuentran en los distritos de Miraflores y San Isidro, ubicados cerca del mar. En esta zona es posible realizar actividades acuáticas como surf, entre otras.

Adicionalmente, para los amantes del arte y la cultura, la ciudad ofrece lugares para pasea como Barranco, “el barrio bohemio donde las calles empedradas se mezclan con murales y galerías contemporáneas. Aquí puede caminar por el Puente de los Suspiros, recorrer pequeñas tiendas de artesanía y descubrir cafés únicos que reflejan la vida limeña”.