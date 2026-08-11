Una playa colombiana se metió en el selecto listado de las 50 mejores del mundo para visitar en 2026, gracias a su belleza, riqueza natural, su arena dorada y otros encantos que llaman la atención de propios y extraños.

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Se trata de Cabo San Juan del Guía, que está incluida en el ranking The World’s 50 Best Beaches, listado que reúne algunos de los destinos costeros más destacados del planeta.

El listado, elaborado a partir de las experiencias y recorridos de un amplio grupo de jueces, embajadores y miembros del equipo de World’s 50 Beaches, quienes dedicaron tiempo para descubrir y evaluar playas en todo el mundo, incluye sitios de diferentes zonas del planeta.

En el Parque Tayrona

La mencionada playa se encuentra dentro del Parque Nacional Natural Tayrona, a una hora de Santa Marta y, dada su ubicación, se percibe como un lugar asociado a la selva, con una vegetación densa que llega hasta la misma arena dorada.

Playa Cabo San Juan en el Parque Tayrona, atractivo natural muy cerca de Santa Marta. Foto: Getty Images

La información oficial de The World’s 50 Best Beaches indica que este es un lugar donde el visitante se siente verdaderamente conectado con la naturaleza.

El sitio web Parque Tayrona asegura que Cabo San Juan es una de las más populares entre los visitantes a este destino, reconocida a nivel mundial por una fotografía de las más representativas del Tayrona, donde se puede ver una colina en medio del mar y en su cima un quiosco donde las personas pueden alojarse en hamacas o habitaciones con cama.

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Se caracteriza por un mar que refleja el azul del cielo y el verde de la vegetación que la rodea. La arena de esta playa es gruesa y dorada, lo que le da una textura poco adherente.

Allí los turistas se encuentran con un restaurante y zona de camping. Se puede llegar por las dos entradas de la zona del Parque Tayrona, la del Zaino y la de Pueblito. Adicionalmente, es posible ingresar desde Taganga en lancha con un recorrido aproximado de 50 minutos.

Niña en la famosa playa de Cabo San Juan en el impresionante Parque Nacional Tayrona. Foto: Getty Images

Precisamente, la combinación de vegetación frondosa, arena de tonos cálidos y acceso limitado son aspectos que le confieren a esta playa colombiana un carácter singular y especialmente llamativo para los viajeros.

Es un escenario perfecto para descansar, tomar el sol y relajarse, donde se puede disfrutar de un almuerzo a la carta con sazón local, comer un pan de chocolate o un jugo natural de diferentes frutas tropicales.

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Allí los amantes de las actividades acuáticas tienen la posibilidad de hacer careteo con el fin de apreciar especies de fauna y flora submarina, característica del Parque Tayrona.

El resultado de The World’s 50 Best Beaches busca convertirse en una fuente de inspiración para quienes están planeando sus próximas vacaciones y quieren conocer algunos de los escenarios de playa más extraordinarios del mundo antes de que finalice 2026.